Aplicarán el Protocolo de Prevención Covid-19 “Mesa Segura”

Pachuca.- La industria restaurantera local se prepara para reiniciar operaciones acorde a la nueva normalidad con la aplicación del Protocolo de Prevención Covid-19 “Mesa Segura”, informó en entrevista para Libre por Convicción Independiente de Hidalgo, el presidente de Canirac Hidalgo, Alan Vera Olivares.



Nuevos uniformes con caretas, googles y cubrebocas, menús digitales que sustituirán a las cartas, cambio de mantelería tras cada servicio, así como salsas y condimentos servidos al momento, son algunos de los lineamientos que se aplicarán en los establecimientos. Además, las áreas para niños estarán cerradas.



Vera Olivares también detalló que el protocolo contempla la sanitización profunda de los restaurantes de manera previa a su reapertura, uso de tapetes sanitizantes a la entrada de los establecimientos, uso obligatorio de gel antibacterial. También se deberá realizar limpieza constante de áreas, superficies y objetos de contacto.



En tanto, aquellos locales que bridan el servicio de buffet y barras de alimentos deberán habilitar cubiertas anti-estornudos, además un miembro del equipo de trabajo deberá estar asignado para servir a los clientes con careta, cubrebocas y guantes; en tanto, los instrumentos de servicio deberán ser sanitizados frecuentemente.



A su vez, las barras de bar podrán funcionar siempre y cuando los ocupantes guarden la sana distancia. Además, el aforo del establecimiento también deberá organizarse de acuerdo al régimen de distanciamiento social. Asimismo, se promoverán los medios de pagos digitales para reducir al máximo el contacto entre clientes y personal.



El dirigente precisó, que en Hidalgo no existe una fecha precisa de cuando reiniciarán actividades oficialmente los establecimientos puesto que el gobernador, Omar Fayad ha expresado que las restricciones para mitigar la propagación del virus se extenderán todo junio, “por lo cual no vamos a poder trabajar”.



No obstante, dijo que los establecimientos del gremio se preparan a fin de estar listos cuando llegue el momento. Existen algunos, abundó, reiniciarán en la modalidad para llevar a partir del 1 de junio.



Comentó que, aunque en la Ciudad de México se establecido que los negocios del sector funcionarán a 30 por ciento de su capacidad, en la entidad aún no existe ninguna indicación definida en este tema.



“Estamos listos, para poder regresar con los mejores ánimos cumpliendo con todas las medidas”, indicó.



El Protocolo de Prevención Covid-19 “Mesa Segura” fue elaborado con las aportaciones de todas las delegaciones Canirac en el país y cuenta con el aval de la Secretaría de Turismo.

Vera Olivares reconoció que aun cuando el gremio retome actividades la confianza del consumidor estará muy dañada, ya sea por el tema de salud o por el económico, de tal forma que su recuperación será lenta.



El restaurantero es uno de los gremios más afectados por la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus (Covid-19), pues que las ventas se derrumbaron 90 por ciento, caso igual para el consumo y la confianza del consumidor.

