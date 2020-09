+Los odios de AMLO

Por supuesto que en esta columna no somos especialistas en derecho electoral.

Sin embargo, como periodistas estamos obligados a consultar a los expertos sobre temas como el que ha encendido no solo los ánimos entre la discusión pública, sino también, los enconos y hasta los odios políticos y personales entre dos fuerzas innegables: el lopezobradorismo y el calderonismo, a propósito de la negativa del INE de otorgarle el registro como partido político a México Libre.

No se trata, en esta columna, de tomar partido por uno u otro bando. Ni tampoco de exhibir rencores o traumas personales contra López Obrador o contra Calderón. Nada más alejado del equilibrio periodístico que buscamos. Pero sí hay la intención de que quienes saben del tema lo desmenucen y lo expliquen, y que el lector reciba la información de la manera más clara y detallada posible, en este caso concreto, de los argumentos jurídicos que el INE ofreció para negar el registro a México Libre. Y después, que cada quien forme su propia y respetable opinión.

Por lo demás y tratado lo estrictamente electoral que seguramente será dirimido y resuelto en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el caso de México Libre, quedan también para el análisis dos escenarios de alto riesgo.

Primero: el peso político de México Libre (Margarita Zavala -Felipe Calderón) y su futuro.

Segundo: los odios públicos que, una vez más, Andrés Manuel López Obrador ha vuelto a encender como parte de su estrategia política rumbo al 2021: azuzar el encono social como vía para seguir garantizando votos a su favor entre ciertos sectores de la población. Apostar electoralmente al divisionismo.

A la lucha de clases, pues.

Revisemos los tres escenarios político–electorales que desde el viernes han polarizado al país: Fallo del INE. Especialistas electorales consultados por esta columna y que prefieren guardar su identidad, señalan que el fallo para negarle el registro político a México Libre, fue precipitado. Lo explican así: “La comisión de prerrogativas del INE elaboró un dictamen sobre la base de que un partido político nuevo podría no comprobar hasta el 20 por ciento de sus aportaciones. Trabajó sobre ese criterio. En el caso de México Libre, ese tope era del 8.

18 por ciento y por lo tanto sí procedía su registro. Sin embargo, ese criterio fue modificado de manera inesperada el mismo viernes en la mesa del consejo general del INE (fijar un límite del 5 por ciento a ese tipo de aportaciones). Luego entonces, México Libre ya no cumplía con ese requisito.

“La declaración de la consejera electoral Adriana Favela (quien citó públicamente: ‘creo que (sic) se está dando cuenta de una irregularidad’, al ser notificada de una presunta vista pendiente de México Libre), fue una barbaridad.

No se trata de creer, sino de conocer el caso. Por eso, el expresidente Calderón tiene razón en este punto cuando asegura que si no conocían ese asunto pendiente, ¿cómo sabían entonces si había culpabilidad por parte de México Libre? “Las irregularidades encontradas por el consejo de prerrogativas inherentes a México Libre, ya habían sido sancionadas. Incluso, se les había multado con 3 millones de pesos. Ya se habían subsanado.

“El Tribunal Electoral bien podría revertir el fallo del INE sobre el registro de México Libre , considerando las precipitaciones ya explicadas y respetando el derecho de cientos de miles de ciudadanos para formar un partido político.”

Aún más

Públicamente, el exconsejero electoral federal (2014-2020) Benito Nacif aseguró que el dictamen de la comisión de prerrogativas “sorpresivamente se modificó”. Hubo subjetividad en las apreciaciones (sobre el registro de México Libre). Ejemplo: establecer un monto no mayor al 5 por ciento de aportaciones no comprobables, no está en ninguna ley, y aun así, lo pusieron sobre la mesa de discusión del consejo general bajo argumentos poco convincentes para negar el registro. Fue una decisión apresurada.

Explicó, de manera directa, que lo aludido por el consejero Ciro Murayama para negar el registro como partido político a México Libre, “no está previsto como causal en la ley. De hecho, ninguna de las causales se aplicó en el caso de México Libre”.

Nacif no dudó al advertir: “No fue una dec-i sión técnica ni jurídica, sino es una decisión política y en ese sentido, el INE deja que desear”. (Entrevista con Luis Alberto Medina. Proyecto Puente. 7-Septiembre-2020).

México libre. Cuando fue candidato presidencial desde 2006, 2012 y en 2018, en no pocas ocasiones escribimos: “López Obrador tiene todo el derecho de aspirar a la presidencia si cumple con los requisitos legales”.

Bien. Hoy, aplicamos exactamente la misma tesis en el caso de México Libre: tiene todo el derecho de aspirar a ser partido político, si cumple con los requisitos legales. Tanto Margarita Zavala como el expresidente Calderón –líderes políticos consolidados sin ninguna duda– y cientos de miles de seguidores podrán aspirar, sin ningún impedimento legal, político o moral, a fundamentar ante el Trife por qué el INE se habría equivocado y, por tanto, se debería revertir el fallo y convertirse en partido político. Por razones de naturaleza política, competencia electoral y personajes vigentes, México Libre estaría destinado a convertirse en un contrapeso válido y legítimo ante AMLO y la 4T. Y los contrapesos son imprescindibles para toda democracia por que, sin ellos, se da paso a la dictadura. El Trife tiene la última palabra.

AMLO y sus odios. En nada beneficia a la democracia mexicana que el presidente se burle de la decisión del INE respecto a negarle el registro a México Libre. Muy al contrario: la vulnera. López Obrador azuza desde su rancho los odios de sus fanáticos contra Calderón, bajo una estrategia electoral que tiene un propósito claro: seguir polarizando a millones de mexicanos rumbo a la intermedia de 2021, en una acción perversa que solo ahonda el divisionismo nacional. Ese es el costo que todos pagaremos. El tabasqueño debería saber que en política no hay derrotas ni triunfos definit-i vos, y que el poder, tarde o temprano, se termina. Y cuando se acaba, entonces se pagan las facturas pendientes.

Si el Trife va a ratificar el fallo del INE y declara no otorgarle el registro a México Libre como partido político, que sea con argumentos jurídicos y legales claros y bien sustentados.

Si el Trife va a rectificar el fallo del INE y declara otorgarle el registro a México Libre, también que sea con argumentos jurídicos y legales claros y bien sustentados.

Pero que se dejen a un lado los odios e intereses personales.

