Mi experiencia en Calle #22, Seúl

La estancia en Hanyang University permitió que realizara viajes alrededor de Corea del Sur

SHARON SAHIAN TORQUEMADA PÉREZ

Licenciatura en comercio exterior

En el diario se encuentran pruebas de que uno ha vivido, ha mirado a su alrededor y ha anotado observaciones, incluso en estados de ánimo que hoy parecen insoportables; o sea, que esta mano derecha se movió como en este momento, en el que de hecho, gracias a la posibilidad de tener una visión de conjunto del estado anterior nos hemos vuelto más sensatos, aunque por esto mismo debemos reconocer más aún la intrepidez de nuestro esfuerzo de entonces que, sin embargo, se mantuvo en una total ignorancia (Franz Kafka, Diarios 1910-1923).”

Estas líneas tienen por objeto recoger las impresiones de mi estancia en Corea del Sur, del tiempo que pasé con mis amigos, compañeros de clase y profesores en la Hanyang University y los viajes que realicé alrededor de ese país.

Desde que tengo memoria, había soñado con viajar a un lugar muy diferente y muy lejos. Aunque cinco meses parezcan mucho tiempo, el hecho de vivir en un lugar en el que cada vez que salía de casa me encontraba con algo o alguien diferente, lo hacen parecer como un abrir y cerrar de ojos. Jamás hubiera imaginado cuánto me esperaba por aprender, y no solo me refiero a las cosas que aprendía en clases, sino también a los cambios constantes que requerían de mí el adaptarme lo más rápido posible; el idioma sin duda fue uno de los mayores retos. A pesar de que ya tenía conocimiento básico del alfabeto, tuve que aprender muchas cosas nuevas, como ordenar comida en un restaurante tradicional coreano.

Los lugares a los que quería llegar y presentarme, también fueron un reto, esto último fue sin duda una forma interesante de hacer amigos (coreanos), la expresión en su cara al escucharme intentar hablar su idioma será inolvidable.

La única forma en la que podemos convertirnos en alguien mejor, es nunca dejar de aprender; aprender nuevos idiomas que nos llevarán más lejos de lo que otros han llegado, aprender sobre la empatía, tolerancia, el respeto y la diversidad que nos rodea, aprender de nuestros errores y a nunca desistir, porque solo hay una forma de averiguar si algo está hecho para nosotros o si nosotros estamos listos para ello… y eso es intentándolo.

Las cosas que aprendemos en la escuela son casi tan importantes como las que aprendemos fuera de ella, y eso es algo que he aprendido durante este viaje. El tomar clases en un idioma diferente, el vivir sola en una ciudad en la que solo había soñado con visitar, visitar lugares que no aparecen en un mapa y hacer amigos que no hablan el mismo idioma que tú, pero que encuentran la manera de comunicarse a través de las cosas que tienen en común, es algo que, quienes buscan vivir una experiencia única, deberían experimentar alguna vez en su vida.

Alguna vez, mientras cenaba con mi amigo Hyunwoo, después de pasar todo un día en la biblioteca estudiando para los exámenes finales, mientras platicábamos sobre nuestros recientes viajes, él me dijo: “yo creo que en este mundo existen lugares a los que solo los verdaderos viajeros van”, y creo que no podría estar más de acuerdo con esa afirmación.

Para concluir este ensayo, me gustaría explicar la razón detrás del título de este ensayo; mientras me encontraba de movilidad tuve la oportunidad de celebrar mi cumpleaños 22 fuera de casa, con personas nuevas y lugares interesantes, de ahí Calle #22; todas las cosas que viví se han quedado para siempre en mi memoria y en todas las fotografías que tomé, sin embargo, por razones que no encuentro, no tengo ninguna fotografía de las calles o del vecindario en donde vivía, pero la dirección es algo que recuerdo a la perfección, así que decidí incluirlo en este escrito (Gwangjin-gu, Hwayang-dong, Seúl, Corea del Sur), porque aunque solo sea una línea escrita, así fue como comenzó esa experiencia para mí, al llegar al lugar al que llamaría hogar por los siguientes cinco meses y en donde viviría una de las mejores etapas de mi vida.

Los lugares a los que quería llegar y presentarme también fueron un reto, esto último fue sin duda una forma interesante de hacer amigos; la expresión en su cara al escucharme intentar hablar su idioma será inolvidable

Comentarios