En el artículo anterior hice una pequeña explicación sobre la razón por la cual Konstantín Stanislavski propuso un sistema que le permitiera al actor experimentar situaciones de una forma orgánica (como sucede en la vida real), con la plena conciencia del estado de ficción. También mencioné que para desarrollar la “propuesta” de su sistema fue necesario el replanteamiento de “su ser humano” y de “su ser artista”. Esa conciencia transformó la manera de hacer teatro en el mundo.

En el libro Manual del actor, Stanislavski inicia con una pequeña descripción de su sistema, en la que aclara que en su método “no existen fórmulas preestablecidas para convertirse en un gran actor”. Es importante aclarar esto, ya que alrededor del mito de ese director-actor se creó la idea de que su método era una camisa de fuerza. Esa interpretación la iniciaron sus propios discípulos y ha pasado de generación en generación propiciando un estado de confusión, debido a la ignorancia del “estudioso teatral”.

Lo que Stanislavski menciona es que existe una serie de pasos que inducen al estado creativo. Él propuso una organización de trabajos que dispone al actor para ejecutar una acción escénica (es importante mencionar que también existen otros caminos). Gracias a la identificación de esas etapas, el actor puede reaccionar orgánicamente al evento que se presenta en la ficción. Es decir, que para que suceda una reacción orgánica es necesario organizar el cuerpo y el pensamiento del actor.

Algunas personas pueden pensar que pararse sobre un escenario, decir un texto memorizado y comportarse como lo haría cualquier persona en el mundo es muy sencillo y que en ello no radica nada creativo.

Por desgracia para muchos, no es una actividad fácil. Existen muchos factores que influyen en el comportamiento humano y uno de ellos es el lugar. Es decir, un escenario es un espacio hecho para ser visto, es un microscopio. En ese espacio el hombre se siente observado y por lo tanto cambia su comportamiento natural para ponerse una máscara. En una mala tendencia sobre el arte del actor se dice que actuar es mentir. Pero pocos entienden que con la máscara el actor dice la verdad. Y pocos se atreven a ser honestos. Otros no saben ser honestos. Otros ni siquiera lo intentan. Pero algunos se preparan y se estudian en el arriesgado arte de decir la verdad: “El teatro”. En esto consiste el gran aporte de Konstantín:

“Cuando ese trabajo es verdadero no es otra cosa que un estado normal de una persona en la vida real. Pero, para lograr un estado vital normal, un actor:

a) Debe ser físicamente libre, en libre control de sus músculos. Por esa razón el actor trabaja el cuerpo, no para ser bello, sino para poder responder correctamente a aquello que la escena pide.

b) Debe estar su atención extraordinariamente despierta. Un estado de concentración fuerte, igual a la de un deportista de alto rendimiento, a la de un chamán o a la de un guerrero. Una forma de entrenamiento mental muy recurrida es la meditación.

c) Debe ser capaz de escuchar y observar en el escenario, tal como lo haría en la vida real; es decir, en contacto con la persona que desempeña el opuesto al suyo. Cuando dos personas están expuestas en el escenario son un signo, y su relación debe ser tan íntima que la vida de uno depende del otro. Todo lo que pasa entre ellos es crítico.

d) Debe creer en todo lo que sucede en el escenario, y que está relacionado con la obra. Creer, el sentido de fe, la capacidad de crear la realidad, el saber jugar. Tal vez esa es la más difícil, porque solo algunos se atreven a creer.

Esta es apenas la primera proposición, pero aquí se define sintéticamente la base de su método. El principio del acto de creación. A Stanislavski le llevó casi toda su vida desarrollarla y que para algunos les cuesta años entender y muchos otros jamás comprenderán.

Continuará…

