MI FUNDAMENTALISMO TEATRAL (tercera parte)

*Las relaciones dramáticas en el espacio se plantean como parte fundamental del entrenamiento actoral para crear conciencia en el actor de las posibilidades expresivas de su cuerpo dentro del espacio. Como postula la Gestalt, ante el estímulo (la irrupción del actor en el espacio escénico) todo el campo es impactado, ya que todo tiene que reaccionar para restablecer el equilibrio perdido con la captación de dicho estímulo Iván Herrera

Como ya mencionamos en las primeras partes de esta columna, para que el suceso dramático ocurra es necesaria una oposición de fuerzas. La oposición a la que llamamos conflicto es una irrupción al equilibrio supuesto, por lo tanto es una acción transformadora, un acontecimiento que redirige la vida de los personajes y de una acción física. Por lo tanto la misma acción resulta un estímulo y un estímulo genera una acción transformadora. Acción-reacción. Contacto-rechazo. Sí-no.

Para que esta relación conflictiva resulte dramática y transformadora es porque se asume orgánica. Cuando nos referimos a una acción organizada, hay que entender que proviene de una organización natural de impulsos psíquicos y físicos que permiten que una acción-reacción sea coherente, que corresponda con lo planteado, por lo tanto la sentiremos como verdadera.

Las etapas señaladas por Stanislavski para lograr esa “organicidad” son:

*Primera proposición:

Debe ser físicamente libre, en libre control de sus músculos. (Sobre el trabajo psicofísico)

Debe estar su atención extraordinariamente despierta. (sobre concentración)

Debes ser capaz de escuchar y observar en el escenario, tal como lo haría en la vida real; es decir, en contacto con la persona que desempeña el papel opuesto al suyo.

Debe creer en todo lo que sucede en el escenario, y que está relacionado con la obra. (Fe y sentido de verdad)

*Segunda proposición

Un verdadero estado creativo interno en el escenario hace posible que un actor ejecute acciones necesarias, de acuerdo con los términos de la obra, ya sean acciones internas, psicológicas, o externas, físicas. En realidad, en cada acto físico existe un motivo psicológico que impulsa la acción física. De la unión de esas dos acciones resulta la acción orgánica de la escena.

La acción está determinada por el tema de la obra, su idea central, el carácter de cierta parte y las circunstancias establecidas en el papel.

a) Colocarse en situación. “¿Qué haría yo si me pasara a mí lo mismo que le ocurre en la obra al personaje que estoy interpretando?” (Si)

b) El porqué de las acciones del personaje. (Motivos)

c) Actúa sin reflexionar. (Sin prejuicios)

Tercera proposición

La verdadera acción orgánica está vinculada con la necesidad de generar sentimientos sinceros.

[…] En escena, un verdadero estado creativo interno, acción y sentimiento, dan lugar a una vida natural que se desarrolla sobre el escenario, en la forma de uno de los personajes. Por ese medio te acercas a lo que llamamos “metamorfosis” […]

Una forma en la que defino el resultado de ese proceso es transformación. Si en una escena no hay un estado inicial y un estado final distinto al inicial, no pasa nada. El drama, el teatro por lo tanto, implica transformación, si sucede en escena sucede en el espectador. Me sugerí que si un espectador va al teatro, ve una obra y no se ha transformado, ocurrido un algo más allá de la reflexión, la obra tal vez no ha tenido sentido.

Si la obra opera en las entrañas más allá de la anécdota o de la razón, entonces lo ha valido todo.

