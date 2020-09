Mi objetivo son unos JO: Michelle Farah

Aunque el camino luce complicado, pues más de una decena de países luchan por los pases para el repechaje

Ciudad de México.- Aunque el camino para llegar a Tokio 2021 luce muy complicado para la selección mexicana de rugby 7, pues más de una decena de países luchan por los dos boletos para el repechaje, la capitana del combinado tricolor Michelle Farah aseguró que su meta es disputar unos Juegos Olímpicos (JO).

“Mi objetivo definitivamente son unos Olímpicos, es el sueño máximo de un deportista. Hace dos años tuve la posibilidad de ir a un Mundial, pero unos juegos para mí, en este momento, sí es mi sueño. Nadie dedicaría tanto tiempo y esfuerzo sino creyera que algún día vamos a llegar, siempre hay que tener los pies bien puestos en la tierra y saber dónde estamos, a dónde queremos llegar y qué es lo que se necesita, eso siempre será la meta y vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos para lograrlo, siempre es un orgullo representar a México.

“Siempre hay una oportunidad de clasificar, quedan dos boletos para el repechaje, no puedo decir que es fácil porque solo son dos y no sé si somos 12 o 16 naciones peleando por ellos, va a estar muy peleado. Hay muchos equipos y todos tenemos los mismos deseos, es hacer lo mejor que se pueda, mis expectativas son siempre estar mejor que la concentración y el torneo anterior y el rugby, al ser un deporte de equipo, es muy importante también estar bien en conjunto, ahorita que son tiempos de quedarte en casa es un poco complicado, pero hay que confiar, echarle todas las ganas y hacer, en nuestras posibilidades, lo mejor posible”, comentó.

Hace cuatro años, a la disciplina azteca se le escapó la oportunidad de asistir a Río 2016; no obstante, Michelle, de 30 años, mantiene la mira pese a las complicaciones que devinieron del coronavirus (Covid-19), como la cancelación de competencias como parte del proceso clasificatorio, por lo que la capitana está ansiosa y emocionada por volver a las canchas oficialmente, aunque desconoce cuándo sucederá.

“En cuanto a nuestra preparación habíamos estado teniendo concentraciones cada mes en la CDMX en el COM y la Conade, pero ahorita está todo frenado y en marzo tuvimos nuestro último certamen de preparación en Chula Vista, California. Teníamos también un torneo en noviembre y un clasificatorio en la serie Mundial en marzo en Sudáfrica, pero también se canceló y de alguna manera son compromisos de fogueo, que es lo que a México más nos hace falta.

“Estoy súper ansiosa, muy emocionada por regresar. Este tiempo te hace pensar en qué es lo que quieres, si realmente esto es lo que te hace feliz, porque a veces la tristeza es porque extrañas muchas cosas porque sí es tu pasión, pero hay que dar gracias porque en algún momento vamos a regresar aunque no hay fecha, hemos entrenado una o dos veces por semana con nuestro preparador físico por Zoom, pero físicamente todas en un mismo lugar aún no, la verdad es muy difícil hasta que no estemos en semáforo verde y depende de cada estado para volver”, externó.

