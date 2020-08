Michelle Pardo recibe muestras de apoyo

Reveló que padece cáncer de huesos

Pachuca.- Tras revelar que padece cáncer de huesos, las muestras de apoyo no se hicieron esperar para la basquetbolista hidalguense y seleccionada nacional Michelle Pardo, quien estará enfocada ahora al 100 por ciento en su recuperación.

Mediante un video en su cuenta de Facebook, la deportista dio a conocer que padece osteosarcoma extraesquelético, el cual es un tipo de cáncer poco común que se forma en el tejido blando, cerca de los huesos.

“Sí me cayó por sorpresa, las personas que han estado en contacto conmigo saben lo triste que he estado pero también sé que es una situación difícil pero tengo que estar lo más positiva que se pueda.

“Yo no podría hacer esto sin la ayuda de mis papás, desde el día que se enteraron han estado al pendiente de mí, mis hermanas, también el club Aztks, a Sergio, que no me ha dejado sola en ningún momento desde el año pasado que debí haber sacado esto, me dio los medios para que lo hiciera pero yo simplemente no lo hice”, dijo la deportista.

Tras esa revelación, Pardo recibió mensajes de apoyo en la misma red social por parte de la Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenil, basquetbolistas y amigos.

Asimismo, fue anunciada la realización de una colecta para apoyar con los gastos de tratamiento. El número de cuenta es 9569 1436 997 o tarjeta 5256 7822 1157 9498, del banco Citibanamex, o al número de tarjeta 5579 1002 9576 0902, de Santander.

