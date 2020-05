LIZETH HERNÁNDEZ TREJO / DAINELY ORTIZ TORRES

Tulancingo.- Rafael Campos Montiel, profesor del Instituto de Ciencias Agropecuarias (ICAp) de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), trabaja desde 2013 una línea de investigación sobre las propiedades de la miel.



Con ayuda de las indagaciones generadas por Ana Fireida, científica portuguesa, se propuso averiguar un poco más sobre ese néctar, sabiendo que México es el principal productor, con resultados favorables.



Se ha considerado como uno de los alimentos más completos para el ser humano, convirtiéndose en un elemento potencial en el mercado.



Gracias a las características antioxidantes y antimicrobianas que posee, actualmente la investigación que desarrolla Campos Montiel ha dado un giro al descubrir que también pudiera actuar como gastroprotector al evitar úlceras, además que cuenta con bondades anticancerígenas.



Pero, ¿la miel mexicana tiene las propiedades biológicas necesarias? Sí. De hecho es de la mejor calidad. Además, la vinculación con la Secretaría de Desarrollo Económico de Hidalgo (Sedeco) ha generado un círculo virtuoso en el que se impulsa la producción y se generan empleos.



Se ha trabajado con miel de zonas como Acaxochitlán, El Arenal, Tasquillo, Huehuetla y San Felipe Orizatlán, de las cuales cada una tiene comportamientos diferentes y con efectos incomparables, además que en ellas se encuentra el antioxidante.



Para el investigador garza, quien cuenta con el apoyo de estudiantes del ICAp, a pesar de que México no engrosa la implementación tecnológica se observa a una gran cantidad de personas interesadas en la apicultura.



Además, invitó a consumir ese néctar por los múltiples beneficios que brinda, pero también a cuidar al ambiente al usar productos ecológicos, pues las abejas hacen la parte más importante de la producción.



“Sin abejas no hay polinización, si no hay polinización no se reproducen las plantas y sin las plantas no hay animales, sin ellos no podría sobrevivir la humanidad.”

