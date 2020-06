Los gobiernos federal, estatal y municipal deben garantizar el derecho constitucional a la educación para que exista un rumbo claro en el desarrollo del país, la investigación es un rubro no menos importante que debería tener prioridad en la agenda de los tres niveles del Estado. Ese sector, el educativo, es la principal arma para que la población alcance el bienestar, es el mecanismo fundamental para que la igualdad social pueda obtenerse en el país y las personas de escasos recursos tengan un mejor futuro. Esas reflexiones fueron expresadas por el dirigente nacional del Partido del Trabajo Alberto Anaya Gutiérrez, quien durante una visita a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo calificó el modelo académico de la máxima casa de estudios de la entidad como un ejemplo nacional. Toda la razón tiene en líder de izquierda. En la Autónoma recae cerca del 90 por ciento de la investigación que se realiza en el estado. Ninguna otra institución de educación superior en la geografía hidalguense tiene dicho palmarés. La planta académica de la UAEH presume prestigio. La institución cuenta con 755 profesores con posgrado, de ese total, 540 tienen doctorado y 204 maestría; en la extensa lista, 350 pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). De acuerdo con el tercer informe de la administración universitaria 2017-2023, en la institución convergen 76 cuerpos académicos que desarrollan 106 líneas de generación y aplicación del conocimiento. El documento público detalla la productividad científica, con financiamiento perfectamente auditable por órganos internos y externos. La responsabilidad social de la UAEH es a prueba de balas. Entre otros factores, porque frente a la emergencia sanitaria producida por el coronavirus (Covid-19), la Autónoma de Hidalgo desarrolla investigación para dar solución a las necesidades actuales, con lo cual, las solicitudes de patente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) por parte de esa casa de estudios ascienden a 59. Por esas y otras razones, el exsenador Anaya, oriundo de Aguascalientes, no se equivoca cuando afirma que la universidad de los hidalguenses camina sobre un proyecto de excelencia, cuyo modelo debe ser ejemplo, por no decir envidiable, para el resto del país. De filón. La profesionalización policiaca en las corporaciones estatal y municipales de Hidalgo necesita una recalentadita.

