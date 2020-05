Pachuca.- Con retenes instalados en diversas partes del estado, principalmente en las ciudades de mayor población, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) arrancó este lunes los operativos con motivo del programa Hoy no Circula; sin embargo, la medida causó molestia en algunos conductores y desconcierto en otros.

Luego que este día entró en vigor el acuerdo de reducción vehicular que restringe la movilidad de autos en Hidalgo, con el fin de mitigar la dispersión y transmisión del Coronavirus (Covid-19), cuadrillas de policías estatales supervisan vialidades principales para vigilar que la disposición sea acatada.

Sin embargo, en un recorrido realizado por este diario fue posible observar la molestia y el desconcierto de algunos conductores, quienes manifestaron no tener conocimiento del ordenamiento, contar con motivos esenciales para trasladarse en vehículo, pese a que estos no están considerados en la disposición, o estar en desacuerdo por considerar la acción injusta e innecesaria.

“Hay muchas personas que tenemos la necesidad de ir a trabajar a otros lugares, esto es injusto, además dicen que van a poner multas, solo lo hacen para sacarnos dinero, se presta a la corrupción y dicen que solo será por la contingencia, pero falta ver si no lo dejan ya para siempre”, explicó un ciudadano.

Pese a lo anterior, la SSPH manifestó que en lo que va del día no han sido generadas multas al respecto, las cuales, según el acuerdo, van de los 868 a los 43 mil pesos. Por ahora, únicamente se exhorta a los conductores a obedecer la medida y no circular en días que no corresponda a su vehículo.

Cabe recordar que, según el documento, las terminaciones de placas en par no circularán los días lunes, miércoles, viernes, así como primer, tercer y quinto domingo de mes; mientras que las terminaciones en número non, estarán fuera de circulación el martes, jueves y sábado, además del segundo y cuarto domingo del mes. Salvo el catálogo de excepciones como unidades de transporte público y emergencia, por mencionar algunos.

Más información en la edición impresa de mañana.

Comentarios