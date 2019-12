Posiblemente, a través del tiempo, el sistema universitario mundial se tornará más complejo y exigirá mayor calidad para internarse en la ruta del éxito, por lo que a nivel mundial la tendencia será hacia el aumento del número de universidades que hacen investigación, con más programas de posgrado y tal vez se tenderá a la disminución de las academias que solo hacen docencia.

Por ello, es muy importante para la educación superior contar con escuelas de calidad que puedan ser medidas por diferentes instrumentos, como Time Higher Education (THE), que es uno de los rankings con mayor prestigio a nivel mundial que da la mayor relevancia al grado de complejidad y aporte de la investigación de las universidades, así como a la incidencia de la investigación y su impacto; además, es una muestra real del progreso de las universidades, porque resalta la productividad del sistema. Por ello, pertenecer al selecto grupo de instituciones en ese ranking es un antecedente importante que confirma la importancia de las academias de calidad.

Por otro lado, los excelentes resultados obtenidos por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) son motivo de orgullo, pues la posicionan como una de las mejores instituciones de México y América Latina. En ese contexto, el rector de la máxima casa de estudios de la entidad Adolfo Pontigo Loyola dio a conocer recientemente que en la cumbre internacional de THE fueron expuestos los resultados mundiales del ranking, cuyos indicadores son de los más rigurosos y estrictos en materia de calidad.

En dicho ranking, la UAEH se posicionó en el cuarto sitio como mejor universidad de México y en el lugar 601 plus en la categoría ciencias de la vida; además, por segunda ocasión alcanzó el sitio 801 plus en ciencias físicas dentro del ranking mundial dedicado a la evaluación por área del conocimiento THE en su versión 2020.

Al respecto, Pontigo Loyola dijo: “El logro se debe al esfuerzo constante que hace la Autónoma por mantener el crecimiento en su infraestructura, en el número de académicos, recursos económicos y, sobre todo, en la calidad de los planes y programas educativos. Además, el posicionamiento logrado se traduce en beneficios para el alumnado y personal, pues el ranking es oficial y utilizado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), por ello la Autónoma de Hidalgo se abre puertas con otras instituciones educativas del mundo, lo que deriva en importantes acciones, como el aumento de intercambios académicos para la comunidad universitaria”.

Asimismo, el presidente del Patronato de la UAEH Gerardo Sosa Castelán afirmó que los magníficos resultados obtenidos “fueron conseguidos con base en esfuerzo y un Plan de Desarrollo Institucional que establece el crecimiento de la UAEH a corto, mediano y largo plazo, lo cual no hubiese sido posible sin el autogobierno y una autonomía responsable”.

Finalmente, ¡enhorabuena!, por nuestra máxima casa de estudios de la entidad, la UAEH, y su Patronato Universitario, por tan significativo logro.