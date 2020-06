Cada bancada o grupo político en turno en el poder busca dejar huella y crear instancias súper poderosas y de trascendencia para el país y su población. Bajo esas promesas y expectativas, México hace años sería el paraíso o por lo menos calificaría en las economías del primer mundo. Sin embargo, no es así.

Esta vez y en medio de la crisis sanitaria por Covid-19, el senador y coordinador de la bancada de Morena Ricardo Monreal Ávila presentó una iniciativa para fusionar el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), en un Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (Inmecob).

¿Bajo qué argumentó esa iniciativa? ¿Qué implicaciones tiene para las telecomunicaciones y la radiodifusión?

En la exposición de motivos de esa propuesta, el senador sostiene que en la tarea del Estado de “velar por el bienestar del pueblo… corresponde desempeñarla a los órganos que regulan sectores estratégicos de la economía nacional, tales como el energético, las telecomunicaciones, la radiodifusión y la competencia económica.” Y no solo esto, sino que alega optimización de recursos al fusionar “algunos órganos reguladores del Estado, que comparten ciertas características en cuanto a la naturaleza de sus facultades y competencias puedan integrarse en uno solo”.

Esa propuesta se ampara en dos argumentos: actualizaría al país en el marco normativo del TLCAN y el referente de España, que creó en 2013 una Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que se ajusta a la normativa de la Unión Europea, particularmente en los sectores de telecomunicaciones y energía. Detalla su estructura y sus funciones para dar sustento a la conveniencia para México e insistir que estos sectores (telecomunicaciones, radiodifusión y energía) “se han considerado productos indispensables para hogares y empresas” y que esta propuesta eficientará su administración (regulatoria y de competencia), el costo de estos servicios y se evitará el monopolio. En lo que respecta a la austeridad y en el marco de la crisis y emergencia sanitaria, esta fusión favorecerá el ahorro presupuestal, se reducirá y optimizarán las plantillas laborales y de operación actuales.

¿Qué significa esta iniciativa para la ciudadanía? ¿Qué implicaciones tiene para las audiencias?

Son varias y diversas las interrogantes. De bote pronto, dicha iniciativa promete eficiencia, ahorro y mejoramiento en estos rubros de los tres sectores, pero augura también un desdibujamiento del trabajo en cada una de las áreas que se pretende fusionar y contra la idea de austeridad por sobre todo, esta medida irremediablemente favorece el desempleo al anunciar la cancelación de plazas de trabajo que se suponen especializadas en cada una de estos tres órganos.

Ante esta “súper iniciativa”, las alertas ya se están planteando y poniendo en la mesa de la discusión y reflexión. Particularmente en el tema de las telecomunicaciones la alerta es roja, porque no se ha podido fortalecer la autonomía y trabajo del Instituto Federal de Telecomunicaciones en pro del público de medios, cuando una medida así abatiría lo andado en la materia de derechos de las audiencias.

Una voz autorizada como la de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), hace un llamado “a todos los partidos representados en el Congreso de la Unión a rechazar categóricamente la iniciativa, por ser contraria a los objetivos y aspiraciones consagrados en los artículos sexto, séptimo y 28 octavo constitucionales y bajo los siguientes argumentos:

1. La eficiencia y el ahorro regulatorios son objetivos loables y necesarios, pero en la iniciativa solo sirven de pretexto para cometer el grave error de fusionar los reguladores de competencia y energía con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). A diferencia de los dos anteriores, el IFT tutela los derechos fundamentales de acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (incluida la banda ancha e Internet), los derechos de las audiencias, de los usuarios y la libertad de expresión que requieren un tratamiento regulatorio específico.

2. La tutela, protección, promoción, difusión y garantía de los derechos fundamentales no deben estar sometidos a criterios de austeridad, máxime cuando no existe un pleno cumplimiento y ejercicio de los mismos. En México existe una marcada brecha digital que impide a los habitantes desconectados y más desfavorecidos ejercer otros derechos humanos como salud, educación, trabajo o acceso a la información. En el país 40 millones de mexicanos no tienen acceso a Internet. La iniciativa no menciona cómo la fusión de los reguladores va a contribuir al pleno derecho de acceso a las TIC, a abatir la desigualdad digital o el impacto que tendrá en el desarrollo de las telecomunicaciones y la radiodifusión.

3. En el tema presupuestal, que es una de las principales motivaciones de la iniciativa, no se garantiza dicha suficiencia presupuestal para el Inmecob, pues la propuesta señala que la Cámara de Diputados lo hará “en la medida de lo posible”. Este defecto en la redacción compromete el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones y, por lo tanto, los derechos fundamentales asociados a dicho desarrollo. En 2019 y 2020 la Cámara de Diputados redujo el presupuesto del IFT.

4. Es un retroceso que la iniciativa desprofesionalice la regulación de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones. En lugar de que las y los aspirantes pasen por un proceso de selección organizado y convocado por instituciones autónomas como el Inegi y el Banco de México, el Senado de la República se atribuye la facultad de convocar, entrevistar y proponer al presidente de la República las ternas o quintetas para la designación de las y los consejeros que ocupen cada vacante. Todo lo anterior con carácter irrevocable e inatacable.

5. Debido al punto anterior, la iniciativa degrada la autonomía del llamado Inmecob porque el nombramiento de los futuros consejeros-reguladores del Inmecob no sería autónomo sino político. En lugar de que sea un proceso de selección técnico e imparcial como establece actualmente el artículo 28 de la Constitución, se convierte en un procedimiento político-legislativo-partidista que le restaría autonomía a la nueva institución.

6. La iniciativa carece de una visión de Estado regulador al atribuirle al instituto el adjetivo de “bienestar”, que es un lema o slogan del actual gobierno. La propia denominación del Inmecob lo tiñe de ideología partidista-gubernamental-oficialista, cuando la regulación debiera ser técnica, especializada y autónoma de los actores políticos y los agentes regulados. En estricto sentido, todas las instituciones del Estado mexicano deben estar encaminadas al bienestar y prosperidad de los habitantes de la nación. (www.amedi.org.mx/sustituir-al-regulador-de-las-telecomunicaciones-y-la-radiodifusion-atenta-contra-los-derechos-de-acceso-a-las-tic-de-las-audiencias-la-libertad-de-expresion-y-la-autonomia/)

