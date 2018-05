Tula.-

El alcalde con licencia de Atotonilco de Tula Julio César Ángeles Mendoza y actual candidato a diputado federal del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) por el distrito 05 con cabecera en Tula, reconoció que desde hace tiempo cuenta con seguridad privada para él y su familia.

Dos veces encarcelado, el candidato realiza campaña proselitista pese a las protestas que en su momento hicieron militantes de ese partido luego que se conociera que sería el representante de Morena en la demarcación.

El miércoles, durante la visita que realizó el aspirante a la presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador a Tula, Julio César confió a este medio que “mi forma de pensar y de actuar ha perjudicado intereses en el estado, por ello, decidí aceptar la invitación de este instituto político”.

Precisó que como candidatos deben comprometerse más para que la gente vea que están sumándose a un proyecto atractivo, reconoció que cuando lo invitaron a participar a Morena titubeó por la problemática que ha enfrentado con el gobierno, “mi idea era tener tranquilidad, terminar mi periodo al frente de la administración de Atotonilco, pero después de ver la insistencia, análisis de lo que es AMLO, decidí que el país se encuentra en esta situación porque los cobardes tienen miedo, por ello me sumé al proyecto”.

Asimismo, reconoció que en lo personal se ha visto en la necesidad de contratar seguridad personal tanto para él como para su familia, pues las amenazas no paran, “hoy que me sumo a este proyecto, me queda claro que vendrán consecuencias mucho más graves”, dijo.

Descartó pedir apoyo tanto a la Procuraduría General de Justicia del estado o la Secretaría de Seguridad Pública, pues “es obvio que no me van a respaldar”, aunque insistió que teme por su seguridad y la de su familia.

Mi forma de pensar y de actuar ha perjudicado intereses en el estado, por ello, decidí aceptar la invitación de este instituto político” Julio César

Ángeles Mendoza

El candidato

a diputado federal por Tula, manifestó que ha sido amenazado; sin embargo, descartó pedir apoyo tanto a la Procuraduría General de Justicia del estado o la Secretaría de Seguridad Pública, pues “es obvio que no me van a respaldar”

Comentarios