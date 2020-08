Motivada Aída Román rumbo a Tokio

La arquera buscará el pase olímpico por equipos, junto con Alejandra Valencia y Ana Paula Vázquez

Ciudad de México.- A ocho años de su medalla olímpica en Londres 2012, Aida Román se encuentra motivada y con la mira puesta en los Juegos Olímpicos (JO) de Tokio, reprogramados para realizarse del 23 de julio al 8 de agosto de 2021, para lo cual se prepara en Puebla.

La capitalina buscará el pase olímpico por equipos, junto con la sonorense Alejandra Valencia y la coahuilense Ana Paula Vázquez, con quienes ya conquistó el oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018. Las tres quedaron seleccionadas al ubicarse en los primeros lugares del clasificatorio nacional.

“Entreno en casa, pero me tuve que mover de ciudad, ya que es imposible en la Ciudad de México porque todos los campos de tiro están cerrados. En la ciudad de Puebla es donde he podido encontrar un campo en el que puedo tirar 70 metros sin ningún problema y entrenar un poco el aspecto físico en casa con ligas, TRX (ejercicios de resistencia en suspensión), bicicleta y un poquito de pesas”, detalló la medallista de plata por equipos femenil de los Juegos Panamericanos Lima 2019.

“Mis planes siguen en pie, me mantengo entrenando fuerte con mira a la justa olímpica, deseamos con muchas fuerzas poder clasificar por equipos, así que las chicas y yo nos mantenemos comunicadas para enfocar nuestras fuerzas y metas a la clasificación olímpica”, destacó la arquera.

Por otro lado, opinó que la cuarentena es un momento histórico duro.

“Ha sido un momento muy duro y raro para la humanidad porque el mundo se detuvo un par de meses y en algunos continentes apenas están reanudando actividades. Sin embargo, nuestro país se mantiene en un momento crítico, porque los números siguen aumentando, aunque dentro de todas las dificultades que México y el mundo está viviendo, me considero afortunada de seguir entrenando, no con todas las comodidades de estar en el CNAR, pero me ayuda a mantenerme enfocada al objetivo del siguiente año, que es lograr los pases para Juegos Olímpicos”, resaltó Aída Román.

