Muere el Rebelde del Acordeón, Celso Piña

Falleció ayer a causa de un infarto a los 66 años

Pachuca.- Ayer, medios nacionales informaron sobre la muerte del llamado Rebelde del Acordeón Celso Piña, quien falleció a causa de un infarto, luego de ingresar al hospital San Vicente en Monterrey, Nuevo León.

Su disquera la Tuna Records confirmó el deceso del cantante de 66 años; su hija Cecilia Piña también despidió a su padre a través de redes sociales.

“Papá te amo con todo mi corazón, fuiste y serás siempre el mejor del mundo, no tengo palabras para expresar… No sabes cuanta falta me vas a hacer (sic)”, escribió en su perfil de Facebook.

Pionero en la mezcla o fusión de sonidos tropicales como base, conjugándolos con todo tipo de géneros populares desde los norteños, hasta sonidero, ska, reggae, rap, hip-hop, entre otros, Celso Piña compartió escenario con grandes exponentes del rock y pop en México, como Gloria Trevi, Lila Downs, Julieta Venegas, Natalia Lafourcade, Control Machete, Benny Ibarra, Alex Lora, Ely Guerra, Café Tacvba, por mencionar algunos.

Fue hasta 1996 que la población lo volteó a ver con Dile, álbum del que se desprendieron éxitos como “María Salomé”, “Pensando” y “Fantasía de acordeón”, que lo llevaron a recorrer gran parte de la República.

Además, canciones como “Cumbia sobre el río”, “Oye Macondo”, entre otras, hicieron famoso al Cacique de la Campana; en Pachuca tuvo presentaciones en el teatro del pueblo de la Feria San Francisco y el auditorio Gota de Plata.

Su discografía, conformada por más de una veintena de discos, cerró con Música es música (CD+DVD) con la Orquesta de Baja California, publicado en 2017; el 5 de septiembre se presentaría en la feria de Cadereyta, en Querétaro, por lo que su último tuit era una invitación para el evento, seguido del mensaje “No hay quien se resista a la cumbia”.

