Mueren dos que cayeron a socavón en Paso Exprés

Las dos personas que cayeron en un auto al socavón que se abrió en el Paso Exprés de Cuernavaca fallecieron, informó el director de Protección Civil de Morelos, Javier Bermúdez. Las autoridades de Morelos laboran para rescatar el vehículo.

Los tripulantes fueron identificados como Juan Mena López, de 56 años, y su hijo Juan Mena Romero, de 36.

Bermúdez explicó que aún no tienen una estimación del tiempo que tardará la reparación del socavón de siete metros de diámetro, a la altura del kilómetro 93, en la colonia Chipitlán.

No obstante, descartó que haya riesgo a la población en ese punto, en las colonias aledañas o en otros tramos de la autopista, por lo que tampoco se hará una evacuación de los habitantes de la zona.

“Vamos a estar insistiendo en que se haga a la mayor brevedad, ya que es una vía importante de comunicación y sobre todo nuestra prioridad es disminuir el riesgo para las personas que circulan por ese lugar”, comentó.

“Es el único tramo que está en riesgo, es la misma zona, y vamos nosotros a estar priorizando primero la atención de la emergencia.”

Reconoció que el área a su cargo no había detectado un problema en el punto donde se formó un socavón.

En conferencia de prensa, el funcionario dijo que si bien habían hecho una serie de observaciones a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para mejorar la seguridad de la vía, el sitio de la oquedad no estaba contemplado.

“El punto del socavón no se tenía contemplado (en las observaciones), fue producto de un efecto hidrometeorológico, la lluvia propició el colapso del tubo, no se tenía contemplado. Es un tubo de concreto que drena el agua pluvial de esta barranquilla que pasa por abajo del Paso Exprés”, apuntó.

“Se colapsó por la basura que taponeó prácticamente el tubo de concreto, esto produjo que se hiciera un colapso y fue a consecuencia de las intensas precipitaciones. No lo habíamos advertido como un problema, ya que se había hecho un trabajo adecuado y bueno, esto fue algo que surgió y estamos atendiendo la contingencia.”

Bermúdez explicó que las observaciones que hicieron a la SCT, desde el 3 de abril, tienen que ver básicamente con la señalización, las salidas e incorporaciones y el mejoramiento del pavimento en algunas zonas.

Informó que en esa fecha, luego de un recorrido con el delegado de la dependencia en Morelos, se firmó una minuta en la que se incluyeron las observaciones; el 31 de mayo y 2 de junio, el gobierno de Morelos envió a la secretaría oficios de recordatorio para solventarlas.

“Se iniciaron los trabajos sobre todos los acuerdos que generamos hace dos semanas en una reunión de trabajo (..) y ahí se acordó que a más tardar al finalizar el mes de julio iban a empezar a solventarse todas las observaciones”, puntualizó.

“Se ha iniciado el mejoramiento del pavimento en algunos puntos críticos, sobre todo en la salida hacia Galerías, que era una zona de alto riesgo, la señalética y las barreras metálicas que permiten sacar a los vehículos en caso de emergencia.”

