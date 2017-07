Mujeres aún batallan para abrirse espacios: especialista en UAEH

Tweet on Twitter

Amalia Cobos mencionó que existen avances en materia jurídica

Pachuca.- Amalia Cobos Campos, investigadora de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh), dictó la conferencia “Empoderamiento femenino, acciones afirmativas” en la sala de juicios orales del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSHu), donde sostuvo que existen avances en cuestiones jurídicas y políticas en materia de género.

Ante estudiantes y docentes de la licenciatura en derecho, la especialista recordó que hace muchos años las mujeres no podían contender a un cargo de elección popular, y si lo lograban eran sumamente criticadas y enjuiciadas moralmente sobre la manera en que lo obtenían.

Ahora, indicó, el Estado se ve obligado a ejecutar acciones como la cuota de género, que son necesarias para evitar que con su eliminación, las mujeres desaparezcan de la esfera pública. “Esto nos está diciendo que nuestro México, desgraciadamente, sigue siendo muy masculinizante y que las mujeres están batallando mucho para abrir espacios en su camino al empoderamiento que se espera de ellas”, comentó.

Tras lamentar que el Estado haya tenido que intervenir con ese tipo de reglamentación, resaltó la importancia de fortalecerla porque las entidades políticas no le hacen caso. Compartió que en Chihuahua fueron elegidos cinco magistrados hombres, y al momento de promover a una especialista con gran capacidad y trayectoria en el Tribunal Electoral, le resolvieron con el argumento de que el Senado no tenía la culpa de que no hubiera mujeres capaces.

Al respecto, externó que “eso es una falta de respeto al género y está tratando de justificar lo que no es justificable. No es cuestión de capacidad, la capacidad la tenemos, lo que no tenemos son las oportunidades”.

Para finalizar, la investigadora de la Autónoma de Chihuahua afirmó que durante este sexenio, que concluirá en 2018, se ha visto favorecida la jurisprudencia, porque ha habido reformas muy importantes como el código nacional de procedimientos penales y la reforma en materia de juicios orales en el país.

Detalló que la legislación vigente y los cambios en materia de corrupción pueden resolver todos los problemas que surgen porque, precisamente, del marco legal emanan muchas de las dificultades que se tienen. “Si atacamos de manera frontal a esta práctica, probablemente tengamos un mejor sistema de seguridad”, concluyó.

La conferencia fue realizada en el marco del programa de Jornadas Académicas que desarrolla la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), en conjunto con la Academia Mexicana de Ciencias. Asimismo, dio lugar a la clausura del coloquio “Equidad de género, presupuesto fundamental para la protección y la justiciabilidad de los derechos humanos de las mujeres”, organizado por el cuerpo académico Justicia Constitucional y Derechos Humanos.

