YALITZA APARICIO. La calidad y sensibilidad de la película Roma, dirigida por Alfonso Cuarón, hizo visible a una mujer indígena que no había estudiado actuación y no había trabajado en ningún filme, pero fue tal la presencia y carisma, tanto de su personaje como de ella misma, que poco a poco el nombre de Yalitza Aparicio fue conocido no solamente en México, sino en todo el mundo. Fue postulada para un premio Oscar y ha recibido muchos reconocimientos más, quizá el más representativo ser la voz de muchas mujeres en diferentes escenarios. Inteligente argumenta con precisión temas relacionados con la condición femenina.

SOLEDAD JARQUÍN. En la conferencia que impartió en Pachuca sobre la violencia y el periodismo, su voz se quebró, pero ella sigue todita entera. Entonces, quienes estábamos en el auditorio, con la voz también hecha nudo, logramos gritar: “Soledad, no estás sola”. Es una de las mejores periodistas mexicanas y desde el asesinato de su hija, la fotoperiodista Solecita no ha dejado de luchar contra la impunidad para exigir justicia. Su fuerza es un ejemplo, su fortaleza es inspiración.

MON LAFERTE. Ahí está ella, ante tantas cámaras, deja caer lentamente su abrigo y muestra su cuerpo desnudo, pero pintado de consignas porque en Chile, su país natal, se mata y se viola. La crítica y el rechazo, la burla y la incomprensión. Sin embargo, Mon Laferte logró que se hablara no solamente de ella, de su cuerpo, de su “descaro”… La gente se informó, supo, no olvidará que Chile limita al centro de la injusticia.

BELLA THORNE. Para no caer en el chantaje, ella mismo compartió las fotos de su cuerpo. Ese cuerpo que cuando se muestra consciente provoca críticas y admiraciones. Ese cuerpo que no aceptó las amenazas y se mostró cuál es. Esta joven actriz y directora, tiene solamente 22 años, tiene la certeza que “el abuso de las mujeres en Internet puede cambiar si hay más creadoras de contenido femenino involucradas en proyectos que celebren la sexualidad”.

IDA VITALE. Poeta uruguaya ganadora del Premio Cervantes, la quinta mujer en obtenerlo, perteneció a la generación de 1945 y por “Fortuna” escribió este poema: “Por años, disfrutar del error / y de su enmienda / haber podido hablar, caminar libre, no existir mutilada, no entrar o sí en iglesias / leer, oír música querida / ser en la noche un ser como en el día / no ser casada en un negocio / medida en cabras / sufrir gobierno de parientes / o legal lapidación. / No desfilar ya nunca y no admitir palabras / que pongan en la sangre limaduras de hierro. / Descubrir por ti misma / otro ser no previsto / en el punte de la mirada. / Ser humano y mujer, ni más ni menos”.

MEGAN RAPINOE. El fútbol ya jamás volverá a ser el juego de hombres, ella lo hizo nuestro. Qué manera de tocar el balón, de celebrar un gol, de ser captada como dueña de la cancha y del deporte. Campeona con la selección de Estados Unidos fortaleció la certeza de que las mujeres amamos el futbol, sabemos jugarlo y triunfar. Galardonada como la mejor jugadora, en su discurso mencionó: Tenemos que amar más y odiar menos. Tenemos que escuchar más y hablar menos… Es nuestra responsabilidad hacer de este mundo un lugar mejor”.

