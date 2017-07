Multas a verificentros de la megalópolis ascienden a casi 67 mdp

Ciudad de México

En el marco del Programa de vigilancia a centros y unidades de verificación vehicular en la megalópolis, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso sanciones por 66 millones 761 mil 301 pesos a 116 Verificentros que no cumplen con lo establecido en la Norma Emergente 167.

Desde la entrada en vigor de la norma en julio de 2016, la Profepa efectuó 399 visitas a unidades y centros de verificación en la Ciudad de México y los estados de Hidalgo, México, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

De acuerdo con un comunicado de prensa de la dependencia federal, en esa fecha comenzó la vigilancia del cumplimiento de la norma emergente en lo relativo al adecuado funcionamiento y la correcta calibración de los equipos con que realizan las diferentes pruebas que están designadas para cada tipo de vehículo en dicha norma.

Todas las irregularidades detectadas por la procuraduría ambiental fueron sancionadas, ya sea que ameritaran o no suspensión de las líneas de verificación.

En seguimiento a lo que establece la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la Profepa instaura procedimientos administrativos en los que sancionó por un monto total de 66 millones 761 mil 301.00 pesos a 116 verificentros, lo que implica sanciones de casi 600 mil pesos en promedio a cada uno de los sitios que no cumplieron con lo establecido en la Norma Emergente 167.

Como resultado de las visitas de inspección realizadas a los centros y unidades de verificación vehicular en la megalópolis, fueron suspendidas 426 líneas de medición a 151 instalaciones de verificación.

A la fecha, retiraron sellos de clausura a 339 de esas líneas por haber corregido las irregularidades encontradas.

Actualmente, continúan suspendidas otras 87 líneas de verificación en 46 unidades y centros de verificación debido a que no han dado cumplimiento a lo establecido en la norma emergente.

