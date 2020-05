Como ha ocurrido desde el inicio de la contingencia sanitaria por el coronavirus, los tres órdenes de gobierno caminan sin estrategia conjunta que otorgue certeza a la población. Es quizá esa falta de coordinación, o rencillas políticas por llamarlo de alguna manera, una de las causas por las que la población continúa sin reducir la movilidad, lo que provoca con ello que la cuarentena en el estado se alargue. No existe un discurso homogéneo que aliente a guardar la sana distancia en esta aciaga situación. La entidad entró en la etapa crítica del coronavirus, por lo que la población tiene dos semanas para frenar la epidemia, ya que, de no acatar el aislamiento, las consecuencias las pagarán todos y el panorama será fatal, expresó el martes el gobernador Omar Fayad. Ayer, por su parte, la alcaldesa de Pachuca Yolanda Tellería Beltrán dijo que pese al anuncio federal respecto del levantamiento progresivo de las acciones de cuarentena en el país, la ciudad permanecerá en confinamiento. ¿Por cuánto tiempo?, quien sabe. Ambos discursos son similares, aunque cada quien arenga por su lado. El gobernador y la presidenta municipal capitalina representan a partidos políticos opuestos y es eso justamente lo que aparentan privilegiar. Pachuca encabeza la lista de contagios a nivel estatal con 135 casos y 20 defunciones. En cuarto lugar está Tulancingo con 33 positivos del Covid-19 y cinco fallecimientos. Pero a la ciudad de los satélites parece que tampoco ha llegado información sobre cómo se reactivarán las cosas en el corto y mediano plazo. El alcalde Fernando Pérez consideró que las actividades en general tendrán que retomarse de a poco, hasta alcanzar de nuevo el nivel de cotidianidad. En cuanto al regreso a clases, será de forma paulatina, por niveles educativos. Otra vez, no hay uniformidad en el discurso. En los 52 días que llevamos de contingencia no hemos visto al gobernador encabezar reuniones con los 84 presidentes municipales, por ejemplo, tampoco al gabinete y en especial el encargado de la política educativa Atilano Rodríguez, quien mantiene a las paterfamilias nadando en la zozobra. Descoordinación absoluta de la administración de Hidalgo hacia los municipios. Pareciera que en la emergencia el protagonismo de algunos es más poderoso que el trabajo en equipo. La vocería está concentrada en una sola persona y eso no abona en nada a mitigar la desinformación. El gobierno de México presentó ayer el plan de regreso a las actividades, el cual tendrá tres etapas y funcionará con un semáforo que se establecerá por regiones e indicará las labores que podrán realizarse de acuerdo a cuatro colores que indicarán niveles de riesgo. Ojalá que los ediles de Yahualica, Tlanchinol, Tepehuacán… estén enterados de cuándo volverán a la “nueva normalidad”. De filón. La cuarta transformación dio un golpe de autoridad contra la corrupción. Ante la duda, reculó en el caso de los ventiladores adquiridos por el IMSS Hidalgo.

