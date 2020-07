Cuatro meses pasaron desde que la pandemia aterrizó en Hidalgo, a la fecha solo seis municipios están libres de contagios. Son los denominados municipios verdes. Pero, qué secreto guardan en común estas demarcaciones para eludir al coronavirus. Una de las respuestas más próximas es la disciplina que han seguido sus habitantes para mantenerse en confinamiento. Pisaflores, Tlahuiltepa, Pacula, Eloxochitlán, La Misión y Tepehuacán, todos al norte de la entidad. Se trata de poblaciones rurales con un máximo de 30 mil personas, con una alta tasa de migración, que se mantienen a salvo por ahora de contagios. Pero ese escenario podría cambiar al paso de los días. De acuerdo con la columna “Sucesos cotidianos” que escribe la doctora Silvia Mendoza Mendoza en esta casa editorial, el Covid-19 tiene orígenes biológicos, pero su propagación es social, porque no importa el lugar donde habitamos. Retornar al lugar de origen es una decisión observada en los poblados rurales de nuestro estado. Su regreso al pueblo ante la emergencia de salud que vivimos representa un riesgo en varias aristas, no solo de contagiarse, sino algunas que tienen que ver con prácticas sociales. Las personas de retorno deben cumplir con esas formas establecidas para ser reconocidas y reincorporadas a las dinámicas de las comunidades, el cumplimiento de las prácticas sociales locales como abrazos, besos, manos estrechadas, los coloca como puntos de aceleración de la enfermedad, apunta la investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. En estas afirmaciones quizá podamos encontrar la respuesta a cómo fue que el coronavirus llegó a otras localidades, Chapulhuacán, Jacala, Huazalingo, incluso Juárez Hidalgo, de condiciones socioeconómicas similares a los seis municipios verdes. La información que ronda alrededor de la enfermedad se ha concentrado en las grandes ciudades del estado, Pachuca, Tulancingo o Mineral de la Reforma, así que poco se sabe sobre las experiencias en las áreas rurales. Los medios de comunicaciones tenemos mucho que ver en esta cobertura, casi nula, de lo que pasa en esas zonas donde aún el Covid-19 ha sido benevolente. Ojalá que el mapa estatal se pinte de verde cada vez más, por el bien de una población que navega entre la incertidumbre, la negligencia y la desinformación. De filón. El alcalde de Tulancingo Fernando Pérez presentó una propuesta de decreto para hacer obligatorio el uso de cubrebocas. Tal parece que a los mexicanos no nos gustan los sistemas coercitivos, pero ¡ah! como nos encanta torearlos.

