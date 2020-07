Músicos condicionan uso de canciones en campañas

Artistas como Mick Jagger y Sheryl Crow firmaron una carta en la que pidieron a los políticos solicitar su consentimiento

Nueva York.- Artistas como Mick Jagger y Sheryl Crow firmaron una carta en la que pidieron a los políticos que solicitaran su consentimiento antes de usar sus canciones en mítines de campaña.

La música para eventos electorales fue un tema recurrente durante los comicios de 2016 y nuevamente este año vuelve a flote por la negativa de varias estrellas a que el presidente Donald Trump use sus temas sin permiso.

Michael Stipe de REM, Regina Spektor y Steven Tyler, de Aerosmith, figuran entre quienes signaron la misiva escrita junto con la asociación gremial Artist Rights Alliance, refirió la revista Rolling Stone.

El legendario grupo de rock británico The Rolling Stones amenazó el mes pasado con tomar acciones legales contra Trump por el uso de su clásica “You can’t always get what you want” en sus mítines.

Queen se quejó de que el mandatario estadunidense caminara en el escenario con su tema “We are the champions” durante un evento del Partido Republicano en Cleveland, Ohio, durante la carrera por las presidenciales de 2016.

Pharrell Williams, Rihanna, Aerosmith, Adele, Neil Young y los herederos de Prince también protestaron después de que Trump usara sus creaciones.

