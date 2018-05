Los estudiantes concuerdan con la ideología de AMLO, aseguró el líder morenista en el estado

Pachuca.-

El proyecto de nación del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) es apoyado por miles de universitarios libremente y sin presiones, y no solo en Hidalgo, sino en toda la República, pues ellos concuerdan con la ideología de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), externó el dirigente estatal del partido, Abraham Mendoza Zenteno.

“La participación de los universitarios es algo muy bueno porque además es algo que se está dando en todo el país, ellos están participando y yo creo que incluso le están aportando mucho al debate de las ideas; en Hidalgo, por ejemplo, hemos tenido diferentes manifestaciones de jóvenes universitarios, quienes han venido a apoyar la compaña o han participado y se ven muy contentos, no los veo forzados en ningún tipo de evento y eso es muy bueno porque le aporta mucho entusiasmo y ánimo a este proceso”, destacó el dirigente.

Lo anterior, fue declarado por Mendoza Zenteno luego de las acusaciones respecto a que universitarios son forzados para apoyar la campaña de los aspirantes a senadores y diputados locales y federales por ese partido, así como que habrían sido obligados a asistir al evento proselitista del candidato a la presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador el 9 de mayo en Tula.

Al respecto, el candidato morenista a diputado local en ese distrito Ricardo Raúl Baptista González comentó que es absurdo creer que los jóvenes fueron llevados por la fuerza a dicho evento, pues aseguró que “no se puede manipular tan fácilmente a los estudiantes, sobre todo cuando son universitarios.

“Ellos fueron por su propia convicción, además, cuántas veces nosotros decimos que los jóvenes no se interesan en la política, pero no nos preguntamos cuándo les hemos abierto la puerta para que entren a la política; yo creo que nunca hubo presión e incluso los mismos chicos lo han desmentido, porque no se les puede tratar como tontos o engañarlos”, indicó.

Por lo anterior, el también exsubdirector de la Escuela Superior de Tlahuelilpan (ESTl) explicó que los planteles pertenecientes a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo dieron libertad a los jóvenes para asistir al evento “porque ellos querían ir a recibir a Andrés Manuel y a escuchar sus propuestas”, pero nunca fueron forzados a asistir; hecho que además consideró un acierto “porque una universidad como la UAEH, que le permite a sus alumnos ir a escuchar las propuestas de un candidato, es una institución que tiende puentes para que ellos se empoderen e involucren en los asuntos de su país, de su comunidad”.

Asimismo, destacó que “una prueba evidente de que ellos fueron por su propia voluntad está en que el candidato tardó en llegar ese día, ya que venía de otro evento, pero sin embargo los jóvenes se esperaron, no se fueron, porque querían escuchar sus propuestas”.

Finalmente, tanto el dirigente de Morena como Baptista González opinaron que dichos rumores son producto de una “guerra sucia” en contra del partido, luego que sus candidatos están arriba en las encuentras.

“Yo creo que más bien les impactó ver tantos jóvenes, porque en un estado tan caciquil como Hidalgo, la autoridad no está preparada para ver que de repente ellos irrumpan y quieran participar en este tipo de actos, pero es algo que ya no pueden evitar, estamos por encima de las encuestas y eso les da miedo”, apuntó Baptista.

