Necesario, ampliar gasto público para enfrentar pandemia: economista

Pachuca.- Urge un programa de ampliación del gasto público que esté a la altura de la emergencia, ya que el programado y aprobado por el Congreso el año pasado es insuficiente para encarar a la gigantesca caída en el desempleo o desocupación que sufren millones de mexicanos, explicó el economista Rolando Cordera.

El profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) impartió ayer la plática “Pandemia y política económica” en la 33 Feria Universitaria del Libro (FUL), donde presentó el planteamiento hecho recientemente por un grupo de reflexión y trabajo intelectual y académico llamado Nuevo Curso de Desarrollo.

Agregó que el equipo lo integran académicos e investigadores de centros públicos y privados, quienes elaboraron un memorándum dirigido a la opinión pública, al Congreso de la Unión y a la federación con el propósito de persuadirlos para que vean que es urgente llevar a cabo una reorientación de la política financiera en la República.

El también coordinador del programa Universitarios de estudios del desarrollo de la UNAM recordó que Nuevo Curso de Desarrollo fue formado en 2009 con debates y análisis sobre la llamada “gran recesión”; y en 2018 retomó los trabajos tras la llegada del gobierno Ejecutivo nacional ante posibles índices de recesión.

Sin embargo, fue hasta este año a causa de la pandemia del coronavirus (Covid-19) cuando se reconoció que iba a afectar a todos sin distingo de regiones, edades, profesiones e incluso clases sociales, “nos tratamos de poner al día y contribuir a un mejor conocimiento de lo inmediato; y así elaboramos un primer documento al que llamamos ‘Cambiar el rumbo, el desarrollo tras la pandemia’”.

Debe cambiarse política financiera

Rolando Cordera comentó que “si bien no caímos en una debacle nacional, que incluyera la ruptura o la demolición de las instituciones básicas, que afectara o pusiera en la indefensión y en la desprotección a millones de compatriotas, tenemos que aceptar y asumir que la crisis sanitaria persiste; y ante una situación extraordinaria, imprevista como la que vivimos, no se ha llevado a cabo un manejo a la altura de ese carácter extraordinario de la coyuntura”.

Mencionó que Nuevo Curso de Desarrollo coincide en que no debe esperarse una recuperación de la economía siguiendo con la política que hasta la fecha ha regido, “y debemos impedir como gran propósito de todos, y en primer término el gobierno, el círculo vicioso que puede generar una depresión”.

Indicó que aunque la deuda no es algo que guste, es un recurso al que no puede renunciarse, “aumentemos el gasto, no le tengamos miedo al déficit, asumamos los riesgos que implica uno mayor, pero entendamos que ese endeudamiento tendrá que verse como un recurso transitorio suscrito a la superación de esta emergencia que puede volverse tragedia”.

