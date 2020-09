Necesario, revisar estrategia de seguridad federal: Curzio

El investigador explicó que a casi dos años del actual gobierno los avances en materia de seguridad siguen siendo pocos. Aunque algunos ilícitos parecen haber disminuido, casos particulares como extorsiones y homicidios incrementan en todas las entidades

Pachuca.- A casi dos años del actual gobierno federal, los avances en materia de seguridad siguen siendo pocos, principalmente en delitos como homicidio doloso, por lo que sería viable replantear las estrategias, consideró el investigador y analista Leonardo Antonio Curzio Gutiérrez.

Lo anterior, durante su participación en el conversatorio sobre seguridad realizado en la 33 Feria Universitaria del Libro (FUL), donde también asistió el experto en temas de seguridad, Javier Oliva Posada.

Aunque reconoció que el país se encuentra en una fase de consolidación institucional, opinó que el Ejecutivo encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) debe empezar a dar resultados.

Esto, pues aunque algunos ilícitos parecen haber disminuido, casos particulares como extorsiones y homicidios incrementan en todas las entidades.

En el primer hecho, apuntó que el fenómeno se debe a que no existe aún un control cabal de los penales, pues gran parte de las extorsiones siguen dándose desde ellos. Mientras que el llamado “derecho de piso” apunta a que la estructura territorial de control del país todavía no se da abasto o no quiere aplacar ese problema.

En cuanto a los homicidios, redirigió que el gobierno de AMLO “no ha tenido avance”, toda vez que las cifras siguen siendo altas, lo que además ha dejado claro que la estrategia pacífica de reconstruir el tejido social a través de la prevención ha sido un fracaso.

“Hoy el presidente dice que el 70 por ciento de la población está siendo cubierta por algún programa social y que los jóvenes reciben becas y hay oportunidad para todo el mundo, pero la verdad es que con todo eso no ha existido una reducción importante ni de asesinatos ni de incidencia criminal en algunos puntos del país, por tanto, habría que revisar la estrategia”, sentenció.

Por su parte, Oliva Posada destacó el trabajo que ha significado el despliegue de la Guardia Nacional (GN), pues indicó que lejos de todo pronóstico, ese ha sido satisfactorio considerando la magnitud de responsabilidades que le fueron conferidas y la manera en que ha operado hasta el momento.

