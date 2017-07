Necesario subsidio de gobierno a Tuzobús: accionista

Pachuca.- El subsidio que otorga el gobierno del estado al sistema Tuzobús es necesario, porque con los usuarios que actualmente transporta no alcanza para toda la infraestructura, mantenimiento de carros y solventar operadores, señalaron accionistas de SAPI.

Catarino Zúñiga Hernández, comisario de la empresa Corredor Felipe Ángeles Sociedad Anónima Promotora de Inversión (SAPI) y uno de los 501 accionistas, declaró que el proyecto del Tuzobús que inició en agosto de 2015, ha sido modificado varias veces, situación que les disminuye ganancias.

“Arrancamos con un proyecto de gobierno del estado, donde decía que íbamos a transportar a 122 mil usuarios, no se dio porque no existe esa cantidad; en segunda, el proyecto decían que iban a cobrar 10 pesos, luego lo bajan a ocho, y después regalaron dos semanas de gratuidad, lo que le pegó al proyecto”, recordó.

Además, dijo, el gobierno del estado está regalando 8 mil tarjetas de cuatro pesos, “cualquier proyecto por muy sustentable que sea se viene abajo con esas regalías”. Detalló que en enero les redujeron de un millón de kilómetros programados que tenían que recorrer al año, a 800 kilómetros, “todo eso le viene dando en la torre al proyecto y no da, porque vieron que pasajeros ya no los tenemos”.

En abril pasado, el titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte dio a conocer que en el primer trimestre del año el gobierno del estado otorgó un subsidio, de alrededor de un millón 300 mil pesos al Sistema Integrado de Transporte Masivo (Sitmah) Tuzobús.

El funcionario indicó que con la reducción de evasión de pago de pasaje en las rutas alimentadoras, el gobierno quitaría un subsidio de aproximadamente 5 millones que mensualmente erogaba; y que por julio lograrían un punto de equilibrio.

