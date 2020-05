Los establecimientos de giros esenciales operan con entre 10 y 30 % de las ventas

Pachuca.- Los negocios del centro histórico de Pachuca que se mantienen abiertos dado que su labor es esencial, también enfrentan una situación crítica a causa de la crisis provocada por el coronavirus (Covid-19), pues operan con apenas entre 10 y 30 de ventas, señaló en entrevista para Libre por Convicción Independiente de Hidalgo, Miguel Tellería Galán, presidente de la organización Pro-Centro.



Señaló que, aunque su negocio permanece abierto, debido a que pertenece a los giros esenciales, apoya y está al tanto de los alcances de la carta que enviaron cerca de 200 locatarios del primer cuadro de la ciudad externando la angustiante situación por la que atraviesan debido a que llevan más de dos meses cerrados.



El empresario hizo notar que fueron muchos los establecimientos que se sumaron al reclamo al gobierno estatal por la falta de “piso parejo”, debido a que comercios de otros puntos de la ciudad están abiertos. Ese pronunciamiento, emitido a través de una carta dirigida a Omar Fayad, fue acompañado de un aviso: subirán cortinas el próximo 1 de junio.



“Es una iniciativa de varios comerciantes de la calle de Guerrero y de las principales calles del centro, que te dice como esta la situación de angustiante para todos los comerciantes; hasta uno que está operando, la situación es igual de crítica”, expresó.



Expresó que los establecimientos esenciales si están funcionando, viven una “falsa ilusión”, pues, aunque venden, esos recursos no son necesarios para sacar los gastos del negocio, como es el caso del pago de impuesto y cuotas patronales.



En este contexto destacó la urgente necesidad de buscar alternativas para apoyar a los comercios del centro, “si no se hace algo pronto, van a desaparecer, por eso es el llamado al gobernador, a las autoridades, a ver que se puede hacer, si te dicen, no puedes abrir, entonces dame alternativos, apoyos”.

Además, del gobierno local, abundó, la federación también debe apoyar a los empresarios para hacerle frente a la crisis.

En este sentido hizo notar que, si bien se ofrecieron créditos por parte del ejecutivo estatal, a muchos no les ha llegado o bien, son pequeños. Por otra parte, los 25 mil pesos que otorga el IMSS, “sirven de algo, pero no te sacan del problema”.

“Es muy fácil decir, sigue pagando a tus empleados, no los corras, pero donde está el contrapeso, es una situación muy difícil; habrá una reunión con gobierno del estado, esperamos que haya una respuesta positiva”, externó.

Tellería Galán hizo notar que si el ejecutivo fuera más enérgico para vigilar que la medida del cierre de locales con actividades no esenciales, se cumpla, la cuarentena se terminaría mas rápido, “pedimos piso parejo, si los demás están abiertos, pues vamos a abrir todos”.



Los comerciantes del centro piden piso parejo, pues en otras partes de la ciudad, sobre todo en las colonas, negocios de todos los giros están abiertos

Frase:

“Si no se hace algo pronto, van a desaparecer, por eso es el llamado al gobernador, a las autoridades, a ver que se puede hacer, si te dicen, no puedes abrir, entonces dame alternativos, apoyos”, Miguel Tellería Galán, Pro-Centro.

