Negocios en el centro no acataron cierre; medida es inviable, afirman

De acuerdo con Pro Centro 70% de establecimientos están abiertos

Pachuca.- En el centro histórico de Pachuca 70 por ciento de los comercios se mantienen en operación, pese al ordenamiento de cerrar debido a que el semáforo de riesgo epidemiológico está en rojo, confirmó en entrevista para Libre por Convicción Independiente de Hidalgo Gustavo Ríos Rivera, presidente de Grupo Comercial Centro.

De acuerdo con Ríos Rivera, los empresarios de la zona “se hicieron escuchar” y frenaron la aplicación de esta medida.

“La mayoría de negocios está abierto, presidencia volvió a pasar hoy pero en los grupos de WhatsApp de Pro Centro circula información que existe la instrucción desde la oficina del secretario de la política pública, José Luis Romo Cruz, de seguir trabajando hasta que no haya una instrucción del gobierno estatal”, dijo.

El dirigente recalcó que la medida de bajar las cortinas nuevamente, que pretendían instrumentar la alcaldía y la Copriseh, no es viable, puesto que no es posible frenar la economía cuando no existe un plan para hacerle frente a la situación.

Explico que el comercio ha puesto de su parte, atendiendo incluso una cuarentena de 100 días, “y no vimos resultados, más que llegara naranja y luego volver a regresar a rojo”.

En este contexto subrayó que el comercio no es directamente responsable de los contagios, pues cumple al máximo con todas las medidas necesarias para prevenir la propagación del virus, por lo cual también llamó a las autoridades a identificar dónde se generan los contagios, pero sobre todo a la ciudanía a poner de su parte.

“Tenemos que decirle a la gente que si va a andar en la calle, cumpla con las medidas, pedimos que la sociedad colabore”, indicó.

Como medidas para mantener la actividad en el centro, Gustavo Ríos Rivera planteó la instalación de filtros en las calles del centro histérico, así como la instalación de más lavamanos e intensificar la promoción del uso del cubrebocas.

