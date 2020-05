El subsecretario de promoción y prevención de la salud Hugo López Gatell ofreció la noche de ayer un dato clave que las entidades federativas deben tener en cuenta para ajustar sus planes de política pública contra la pandemia del coronavirus (Covid-19). Durante la ya tradicional conferencia de prensa nocturna, el funcionario recordó que ha sostenido encuentros con secretarios estatales del sector, con quienes ha abordado distintas aristas de la estrategia gubernamental. Y una de ellas, subrayó, es que debe quedar claro que una cosa es la estrategia nacional contra la pandemia y otra muy diferente es lo que tendrán que hacer los estados frente a sus diferentes realidades. Una distinción crucial que se ha perdido de vista es que las entidades enfrentan ritmos de propagación del virus de formas muy diferentes. Hidalgo es una de las entidades en cuyo territorio comenzó tarde la propagación de la enfermedad, por lo que, anticipó López Gatell, deberá levantar en otro momento el aislamiento social. En concreto, eso quiere decir que Hidalgo tardará más en decretar el fin de la cuarentena, lo cual desde ayer crispó los nervios de cientos de hidalguenses que ven con pesar la prolongación del encierro. No solo porque estos días han sido difíciles, sino porque muchas familias comienzan a sufrir serios estragos económicos por la inactividad. Y si a esto le sumamos las medidas adicionales como el drástico Hoy no circula, no podemos más que prever que lo más difícil está por llegar. De filón. Signos de esta desventura ya pueden palparse en distintas regiones de la entidad. Ayer, por ejemplo, decenas de pequeños comerciantes de Huejutla decidieron clausurar grandes centros comerciales de esa ciudad, puesto que consideraron injusto que mientras a ellos no se les permite operar, los grandotes sí tienen facilidades. Un pequeño botón de muestra de lo que viene.

