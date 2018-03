Niega alcalde de Xochiatipan compra de autos y caballos

Manolo Gutiérrez dijo que el ayuntamiento tiene políticas de austeridad

Xochiatipan.-

El presidente municipal de Xochiatipan Manolo Gutiérrez Hernández rechazó que haya comprado caballos finos y vehículos lujosos y, por el contrario, dijo que el ayuntamiento tiene políticas de austeridad, “no se valen los lujos donde hay muchas necesidades”.

Refirió que es una persona común, por lo que no tiene escolta de ningún tipo, camina de su hogar a la presidencia y no requiere de atención especial alguna.

Reconoció que en redes sociales circulan versiones de usuarios con “imaginación grande” y que escriben cuestiones que no son, publicaciones que no provienen de medios de comunicación, sino que son anónimas, puntualizó.

Advirtió que entiende que la efervescencia política deriva algunas veces en noticias falsas. “No tengo el gusto de los caballos, no tengo ninguno; la presidencia solo ha comprado vehículos utilitarios, algunos estaquitas doble cabina y se compraron dos coches, pero ni uno de lujo”.

Insistió en que el actual gobierno es austero, toda vez que ningún funcionario tiene servicio de telefonía; el año pasado se utilizaron 244 mil pesos en viáticos y “la instrucción es que ningún director tiene derecho a meter facturas por comida que rebase el límite de 250 por día”.

El alcalde reconoció que anteriormente atendió invitaciones a cabalgatas, porque hay personas que le prestan caballos, a quienes agradeció el favor.

