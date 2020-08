Niega CCE que alimentos procesados sean culpables de muertes

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial Carlos Salazar Lomelín aseguró que esos no influyen en la cantidad de fallecimientos por el coronavirus

Pachuca.- El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Carlos Salazar Lomelín aseguró que los alimentos y bebidas preenvasados no son culpables del número de fallecidos del coronavirus (Covid-19).

“Esto es con un solo objetivo: culpar a alguien de la cantidad de muertos que estamos teniendo en la pandemia. La culpa no la tienen los productores de alimentos procesados, no la tienen los hábitos de los mexicanos, no la tenemos nadie”, detalló Salazar Lomelín mediante videoconferencia.

Además, expuso que las regulaciones aprobadas en Oaxaca y Tabasco para que menores de edad no puedan adquirir esos productos son equívocas y afectan a la economía mexicana.

Explicó que la cadena de alimentos procesados representa el 15 por ciento del producto interno bruto (PIB), lo que impacta en la economía de las misceláneas, abarroteros, transportistas, azucareros, cañeros y demás.

Ante la posibilidad de que otros 24 estados más se sumen a las medidas regulatorias de ventas de esos productos a menores de edad que se han tomado en Oaxaca y Tabasco, pidió a los alcaldes de integrantes de la Conferencia Nacional de Municipios de México (Conamm) que ayuden a impedir dichas medidas.

Asimismo, solicitó no subir impuestos y en su lugar, hacer un cobro eficaz.

Por otra parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum informó el jueves que, junto con el consejero jurídico Néstor Vargas revisará la iniciativa para eliminar la venta de comida chatarra en escuelas.

Dicha iniciativa fue propuesta por Miguel Ángel Macedo, diputado del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para que comercios tengan prohibido vender comida chatarra a menores de edad en la Ciudad de México. La propuesta para reformar la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes busca que sea delito contra la salud el que adultos, no incluidos los padres de los menores, puedas dar alimentos y bebidas que dañen a los niños.

