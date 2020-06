El alcalde de Ixmiquilpan solicitó sea aclarada la acusación

Ixmiquilpan.- Ante los señalamientos que lo relacionan con el grupo delictivo los hades, el alcalde de Ixmiquilpan Pascual Charrez Pedraza solicitó sea aclarada la situación, “así sea el gobernador o el presidente de la República si hacen algún señalamiento están obligados a comprobarlo”, manifestó ante medios de comunicación en una conferencia de prensa que ofreció ayer por la mañana.

Precisó que sus actividades ejecutivas no se detendrán, “voy a andar en la calle porque no le debo nada a nadie y estoy contento, si quieren mi vida prefiero darla a favor de la justicia pero no me incriminen, antes muerto que me digan delincuente”.

Exigió se defienda la ley y dijo que colaborará en las investigaciones, “a la hora que me pidan declaraciones siempre diré lo mismo, que no tengo nada que ocultar ni esconder”.

El jueves por la mañana, durante la visita que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador realizó al Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) para encabezar la reunión federal de seguridad, el gobernador del estado Omar Fayad Meneses dio a conocer que su gobierno tiene en la mira a 17 objetivos criminales en el estado, entre los que destacan los ediles de Zimapán Erick Rivera Villanueva y el de Ixmiquilpan Pascual Charrez Pedraza.

Como respuesta a lo que precisó el Ejecutivo estatal, el presidente municipal de Ixmiquilpan convocó a medios de comunicación en donde afirmó, “con la conciencia tranquila, con las manos limpias, no pertenezco a ningún grupo delincuencial, desconozco el señalamiento que me hicieran, contundentemente lo niego”.

Acompañado por sus más cercanos colaboradores, trabajadores de la presidencia y algunos representantes de comunidades, el alcalde recordó que hace unos meses, en el municipio había brotes de violencia, sin embargo, en una decisión de gabinete y tomando en cuenta a la ciudadanía y delegados, vieron factible incorporar a la Policía estatal en labores de seguridad.

Por lo que, a través de un documento, solicitaron al secretario de Seguridad Pública Mauricio Delmar Saavedra que asignara una persona especializada y profesional para atender el tema. Fue así que arribó personal de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes directamente se han coordinado con la Policía estatal, “mi agradecimiento al gobernador, al secretario de Seguridad Pública porque me dio mucho personal”.

Declaró, su Policía, se coordina con la Guardia Nacional y el Ejército, de manera personal se puso a las órdenes de los mandos de dichas corporaciones con las que según este, tienen buena coordinación de combate a la delincuencia organizada o desorganizada, como lo citó.

Resultado de esta coordinación es que los homicidios están a la baja, dijo, “no ha habido ninguna ejecución más desde que cambié a mi secretario de Seguridad, ni secuestro, los delitos de alto impacto se terminaron.

Refirió que como jefe político del municipio debió de ser informado en su momento por la Guardia Nacional o el Ejército de acuerdo a las facultades que le otorga la Constitución que algún grupo criminal operaba en el municipio.

Hacer señalamientos dijo, atentan contra un derecho constitucional que es la presunción de inocencia, para eso están las instituciones del Poder Judicial para que aclaren, actúen y castiguen.

Encargó al área de seguridad redoblar esfuerzos de coordinación con otras instituciones “para que no digan que estamos haciendo cosas aisladas, una coordinación permanente que nos permita darle seguridad a la gente”.

Marchan a favor de Pascual Horas más tarde, simpatizantes del edil llevaron a cabo una marcha de la Huasteca a la presidencia municipal como muestra de apoyo hacia este; en mantas que portaron exigían la aclaración sobre los señalamientos hacía Pascual Charrez.

