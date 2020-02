Además, el Ministerio Público se opuso a la petición, al referir que el desahogo de los testimoniales no corresponde a la etapa procesal oportuna

Pachuca.- La jueza Janett Montiel Mendoza negó la presentación anticipada de dos testigos que podrían participar en el proceso legal que existe en contra del diputado desaforado Cipriano CP, por presunta tentativa de homicidio doloso en contra de su hermano.

Lo anterior, luego que la defensa del legislador solicitó previamente al Poder Judicial del estado obtener la declaración de ambas personas, familiares del imputado, toda vez que posiblemente no podrán participar en el juicio oral que se sigue en su contra por la causa penal 648/2019.

Al respecto, el abogado defensor explicó que ambos testigos radican en el estado de Florida en Estados Unidos, donde también trabajan, situación que complica su regreso para la celebración del juicio, cuya fecha aún es imprecisa. Además, el estado de salud de una de las personas complica su posibilidad de viajar.

Por tal motivo, solicitó a la jueza adelantar el desahogo de dichos testimonios, con fundamento en lo establecido en el artículo 304 del código nacional de procedimientos penales, que refiere que es posible solicitarlo cuando existe riesgo de muerte o si las personas residen en otro país y no están al momento del desahogo de evidencias.

No obstante, el Ministerio Público adjunto a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) se opuso a la petición, al referir que el desahogo de los testimoniales no corresponde a la etapa procesal oportuna; además, no existe un dato previo en la carpeta de investigación respecto de la pertinencia de la información que aportarían.

Cabe recordar que el mes pasado la misma magistrada negó excluir del proceso una prueba consistente en un certificado médico, practicado a la víctima Pascual CP, la cual aparentemente muestra cómo el imputado intentó estrangular a su hermano la noche del primero de septiembre de 2019 afuera de su casa, en Villa de la Paz, Ixmiquilpan.

Ello, toda vez que dicha prueba fue realizada tres meses después de ocurridos los hechos y un primer certificado daba cuenta que las heridas infringidas tardaban en sanar solo 15 días, por lo que el empleo de un segundo examen era ilegal. Sin embargo, Montiel Mendoza desechó la petición.

El mes pasado, la misma magistrada negó excluir del proceso una prueba realizada tres meses después de ocurridos los hechos

Comentarios