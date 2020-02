Pachuca.- La Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot) no tiene registro de quejas de operadores del Tuzobús sobre supuestos maltratos laborales. Pero si los hubiera los atendería y daría solución como los problemas que presentaba el servicio con la anterior concesionaria, indicó el titular José Luis Guevara Muñoz.

Tras mencionar que son falsas las quejas por parte de operadores del Tuzobús publicadas por Libre por convicción Independiente de Hidalgo el 11 de febrero, el funcionario indicó que hasta la fecha la dependencia no cuenta con denuncias al respecto, por lo que “no tengo nada que aclarar”.

Comentó que esa información busca denostar la labor que la administración estatal ha realizado para mejorar el servicio del Tuzobús, el cual, dijo, ya cuenta con una cobertura de 100 por ciento; además de que salvaron casi 400 fuentes de empleo que estaban en riesgo tras la cancelación de la concesión a la empresa exoperadora Corredor Felipe Ángeles.

Sin embargo, sí reconoció que existe déficit de personal para la operación del sistema de transporte, “es un asunto periódico, de manera permanente estamos trabajando en la plantilla del Tuzobús, de casi 400 trabajadores y siempre hay rotación. Se van llenando los espacios”.

Convocatorias permanentes

Debido a lo anterior, el titular de Semot mencionó que de manera permanente hacen las convocatorias para contratar a los operadores, “a veces entran 20 y salen 10. Es normal, hay trabajadores que a veces se presentan a trabajar y hay quienes no, esto es un transporte masivo que requiere en todo momento tener respuesta a ese servicio masivo”.

En entrevista, después de su participación en la conmemoración del Día de la Bandera, Guevara Muñoz informó que la anterior concesionaria sí registró demandas laborales “hoy que existe un operador temporal hasta el momento no tiene ninguna demanda laboral”, además de que nadie se ha acercado a Semot para quejarse formalmente.

“Siempre estaremos abiertos a escuchar, porque independientemente de que se trata de la empresa, llevamos meses tutelando que las cosas se den de la mejor manera. No tengo otro tipo de casos y si los hubiera pues le doy frente.

“Si ya le dimos frente a lo más difícil del Tuzobús que era una empresa que no daba servicio, que no permitía abrir una estación, que tenía problemas entre los socios, ni modo que no el hagamos frente a una situación que se pudiera presentar a cualquiera”, enfatizó.

El funcionario indicó que el sistema de transporte masivo requerirá atención hasta el término de la administración, “así es que no le tenemos miedo a los problemas, y si el problema se presenta y hay algún operador que encuentre una situación lo arreglamos. No decimos que todo esté bien, por el contrario somos conscientes, por eso lo intervenimos, por eso lo rescatamos porque tiene problemas el sistema”.

El 11 de febrero de este año, Libre por convicción Independiente de Hidalgo publicó una entrevista con operadores de ese sistema de transporte masivo (cuyos audios tiene en su poder), quienes acusaron explotación laboral por parte de la empresa operadora Vanguardia y Cambio, así como violación a sus derechos humanos y hostigamiento.

Los quejosos, quienes pidieron omitir sus nombres por temor a represalias, acusaron que la empresa les requería trabajar dobles turnos como una forma de ahorrarse el pago de otros operadores

