Informó que la ocupación pasó de 28 a 31 por ciento

Pachuca.- Con la medida de reducción de la movilidad, el Sistema de Transporte Masivo Tuzobús incrementó el número de usuarios totales en 3 por ciento, ya que pasó de 28 a 31 por ciento de su ocupación, informó la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot), por lo que desmintió que exista sobrecupo en los traslados.

Tras las quejas de usuarios en redes sociales de que con la puesta en marcha del programa Hoy no circula el transporte público presenta sobrecupo principalmente en el Tuzobús, lo que genera riesgo en la transmisión del coronavirus (Covid-19), la Semot negó que eso suceda puesto que la ocupación redujo.

“Lo importante es que no nos dejemos engañar y que sepamos que sí se está cumpliendo la medida de sana distancia y que el Hoy no circula no está saturando el transporte. Ambas son mentiras y lo único que buscan es generar confusión entre los usuarios del transporte público”, señaló la dependencia a través de Facebook.

Detalló que con la implementación del programa, solo incrementó la cantidad de usuarios totales en tres por ciento, “es decir, pasamos de un 28 a un 31 por ciento de pasajeros. Hay un indicador que se llama factor de ocupación, que mide qué tanto se llenan las unidades”.

La Semot explicó que el Tuzobús cuenta con un factor de ocupación del 30 por ciento en horario de baja demanda (hora valle) y de 43 en horario de alta demanda (hora pico), “en promedio, no nos acercamos ni al 50 por ciento”, indicó.

Ayer, entre 23.8 y 29.5% de ocupación El Tuzobús reportó ayer que la ocupación de usuarios fue de entre 23.8 por ciento la mínima y 29.5 la máxima, en diferentes horas del día, con la circulación de 108 unidades programadas.

De acuerdo con el reporte, de 10 a 13 horas del lunes, el servicio registró 25.1 por ciento de ocupación, con 74.9 libre; de 13 a 15 horas el cupo fue de 29.5 puntos porcentuales, y el restante 70.5 vacío; mientras que de 15 a 18 horas la movilidad fue más baja con 23.8 ocupado y 76.2 por ciento disponible.

La semana pasada circuló por redes sociales una fotografía donde se observa una unidad del sistema troncal llena, por lo que la Semot confirmó que la imagen era real, no obstante que fue tomada el 7 de mayo cuando la ciudad colapsó debido a una tromba, por lo que se trató de una situación extrema e inusual.

Recordó que esa tarde-noche el Tuzobús tuvo que recortar su operación porque debido a las inundaciones no se podía pasar de las estaciones Estadio Hidalgo a la Prepa Uno, por lo que para evitar poner en riesgo a los usuarios, durante más de tres horas el servicio se dio de manera parcial con dos circuitos, y en ese periodo las unidades se llenaron.

