Niega Trump tener grabaciones de Comey

Agencia Reforma / Washington

El presidente de Estados Unidos Donald Trump negó tener cintas o grabaciones de sus reuniones con el exdirector del FBI, James Comey.

“Con los recientes reportes de vigilancia electrónica, intercepciones, revelaciones y fugas ilegales de información, no tengo ni idea si hay cintas o grabaciones de mis conversaciones con James Comey, pero no hice y no tengo ninguna de esas grabaciones”, escribió el mandatario estadunidense en Twitter.

La declaración del presidente estadunidense pone fin a la especulación sobre la posible existencia de los registros, poco tiempo después de que Trump anunciara, también en Twitter, que podría haber grabaciones de dichas conversaciones.

El exdirector del FBI ya presentó su testimonio a detalle ante el comité especial del Senado sobre dichas conversaciones, en las que presuntamente el presidente le había pedido no seguir con la investigación de su exasesor de Seguridad Nacional Michael Flynn y sus presuntos vínculos con funcionarios rusos.

“Dios, espero que haya cintas”, respondió Comey cuando se le preguntó si estaba preocupado por la existencia de dichas grabaciones.

Esta semana, Jay Sekulow, miembro del equipo legal del presidente, negó que Trump estuviera bajo investigación del comité especial del Senado que indaga la interferencia rusa en las elecciones de 2016.

Los miembros del Senado a cargo de la investigación habían solicitado que de existir dichas grabaciones entre Comey y Trump deberían ser mandadas

a más tardar hoy.

