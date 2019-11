Al no tener dinero tras el robo que sufrió, Elena Limón no pudo acceder a los servicios

Pachuca.- Una mujer con una herida en la pierna buscaba atención médica, sin embargo, debido a que previamente la asaltaron en un autobús no contaba con dinero, celular o identificación.

De acuerdo con un reporte ciudadano, poco antes de las 7 horas de ayer, una usuaria de la clínica uno del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) vio afuera de las instalaciones a Elena Limón González y a otra mujer en el piso; la primera traía una venda que cubría una herida y tenía una administración de suero.

“Primero pasé y pensé que era alguien sin casa o personas que no encontraron un albergue”, expuso el reporte ciudadano, no obstante, la usuaria narró que volvió a encontrar a las mujeres al salir de la clínica, quienes le explicaron que fueron asaltadas en un viaje de Tulancingo a Tizayuca, por lo que no contaban con dinero ni celulares para comunicarse con algún conocido o familiar.

La testigo expuso que era evidente la herida en la pierna de Elena Limón González, ya que la venda estaba manchada de sangre, por lo que un grupo de ciudadanos ayudaron a ambas mujeres, quienes además refirieron que no tenían ninguna derechohabiencia por lo que la herida había sido atendida en primera instancia en el hospital general de Pachuca.

Finalmente, una mujer testigo pagó un taxi para que Elena Limón y su amiga fueran trasladadas a la Cruz Roja y pudieran ser atendidas ahí. Las mujeres arribaron a la Cruz Roja después de las 8 horas y hasta el cierre de esta nota no había reporte sobre su situación.



