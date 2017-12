Niegan que caso Odebrecht esté cerrado

CÉSAR MARTÍNEZ /

AGENCIA REFORMA

Ciudad de México

Aunque el exprocurador General de la República Raúl Cervantes advirtió antes de renunciar que estaba concluida la investigación sobre la constructora brasileña Odebrecht, el encargado de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) dijo desconocer dicho tema.

Alejandro Petit González, director interino de la Fepade tras la destitución de Santiago Nieto, compareció ante la comisión de justicia del Senado como uno de los 21 aspirantes a ocupar definitivamente el cargo de fiscal electoral.

“Soy respetuoso de la declaración del doctor Cervantes, nosotros investigamos delitos contenidos en una ley especial, la Ley General en Materia de Delitos Electorales; entonces la investigación que nosotros tenemos es por un delito electoral, no por delito de otra naturaleza y no conozco las declaraciones más que por los medios de comunicación”, indicó Petit González.

El 16 de octubre, sin mencionar el nombre de la empresa brasileña, Cervantes comentó que habían concluido las investigaciones respecto a uno de los mayores esquemas de corrupción internacional que se haya registrado en México y América Latina.

Ante el cuestionamiento de Luis Fernández Fuentes, senador del PT-Morena, el encargado de la Fepade dijo que el caso Odebrecht es uno de miles de casos que tiene la fiscalía electoral.

“Sé que hay temas que socialmente causan mayor alarma, mediáticamente son más sonados, hay otros 4 mil 999 casos que tal vez nadie conozca dentro del organismo, no por ello quiere decir que es una fiscalía que no tiene asuntos importantes”, justificó quien se desempeñaba como director general jurídico de la dependencia.

“En ese caso en particular (Odebrecht), y en los demás, tengan la certeza que se están desarrollando las diligencias necesarias.”

Ante los senadores, Petit González reprochó la falta de un fiscal anticorrupción y advirtió que la Fepade se podría estancar si no se le ratifica como fiscal electoral.

“En la etapa actual del proceso electoral, cualquier perfil ajeno a la fiscalía puede implicar un estancamiento o desaceleración en los trabajos de la institución de manera natural”, refirió durante su participación.

Comentarios