No asusta al Toluca ser favorito

Abimael Chimal / Agencia Reforma

Ciudad de México

Los Diablos no le temen a la etiqueta de favoritos.

Leonel López, volante del Toluca, afirmó que si los ven como los candidatos a llevarse el título sobre Santos por el liderato que consiguieron en la fase regular, eso no les generará presión adicional.

“Creo que en una final no hay favoritos, es un duelo muy parejo pero vamos a tomarlo así, nosotros con ese favoritismo también para que juegue a nuestro favor”, comentó López tras la práctica de ayer.

El jugador escarlata habló de las claves que los llevaron a la serie por el título.

“La base que nos llevó a estar acá es la unión que hemos tenido, la garra,

la entrega que hemos dado en cada partido, creo que eso nos sacó adelante”, refirió.

“Me siento muy feliz, muy contento de estar en una final, desde que llegué me lo propuse, me propuse jugar grandes cosas con este club. Desde que llegué me visualicé siendo titular y se me dieron las cosas, estamos peleando una final y vamos a dar todo.”

López indicó que ante el potencial ofensivo de los Guerreros evitarán cualquier distracción, como les sucedió en algunos lapsos de las series de cuartos y semifinal.

“Debemos estar más concentrados, Hernán (Cristante) sí nos dice que debemos estar más concentrados, nos ha pasado en dos partidos que se nos ha complicado un poco, pero tenemos que poner más atención en estos partidos”, apuntó.

“Va a ser un rival muy complicado, lo vimos el domingo en el partido contra América, se defienden bien, atacan bien, son un equipo muy nivelado, vamos a tener cuidado también en la ida, debemos estar concentrados desde el primer minuto.”

Los jugadores que fueron titulares en el encuentro del domingo hicieron trabajo de gimnasio ayer, mientras que los suplentes estuvieron en cancha. Alexis Canelo entrenó por separado y su participación está en duda para la final.

