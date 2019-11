Pachuca.- Luego de que el secretario de Gobierno, Simón Vargas descartó la activación de la alerta de género en Hidalgo, el gobernador Omar Fayad indicó que su persona no es la autoridad competente para hacerlo.

Después de participar hoy en la ceremonia con motivo del centenario del fallecimiento del Gral. Felipe Ángeles Ramírez, el mandatario estatal fue cuestionado sobre la petición de alerta de género hecha por activistas, “hay autoridades competentes para esa alerta y no lo soy yo; no me gustaría a mí emitir una opinión porque la autoridad competente para emitir la alerta tiene que tomar en consideración muchos factores”.

Comentó que el estado no reúne los factores, ya que las peticiones se incrementaron debido al feminicidio de una joven que se viralizó por lo trágico y la magnitud, “generó inmediatamente reacciones y marchas, afortunadamente el trabajo de las autoridades logró capturar a los responsables de este artero crimen y los está sujetando a proceso”.

Sin embargo, dijo, la responsabilidad del gobierno estatal es no generar una psicosis ya que las cifras sobre feminicidio y violencia contra las mujeres están por debajo de muchos estados de la República, donde tampoco se ha decretado la alerta de género.

