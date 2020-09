No estoy en mi mejor momento: Gallardo

Monterrey.- Jesús Gallardo es autocrítico y aceptó no estar en su nivel óptimo de juego, incluso admitió estar en un bache de su desempeño en la cancha.

“Soy un jugador muy autocrítico, sé que he dejado de hacer algunas cosas, no estoy en mi mejor momento, trabajo para estar al 100 por ciento para salir del bache, para apoyar al equipo que me ha respaldado”, declaró.

Sin embargo, el tabasqueño negó que su baja del juego sea a causa de la infección del Covid-19 que tuvo a principios de agosto, además manifestó que no presentó síntomas.

“No sentí los síntomas, no le echo la culpa a eso, he trabajado bien, pero he dejado de hacer cosas, es normal que baje el nivel, no siempre los futbolistas estamos en nuestro mejor nivel, no le echo la culpa al Covid, no me pegó tanto”, dijo.

Gallardo aceptó las críticas de los aficionados, ya que está consciente que es imposible estar al 100 por ciento en todo momento.

“La gente está en todo su derecho de opinar, soy persona, no siempre puedo estar al 100 por ciento, trato de estar al máximo, todos los jugadores están en un bache en algún momento”, expresó.

A nivel colectivo, reconoció que él y sus compañeros han fallado, además recordó la competitividad de la Liga Mx, en la cual, según Gallardo, todos pueden ganarle a cualquiera.

“Creo que estamos conscientes que algunos jugadores hemos dejado de hacer algunas cosas, así como trabajado para mejorar el equipo, ningún equipo es fácil. Los partidos son muy diferentes, en el futbol mexicano cualquier equipo le puede ganar a otro, estamos en la pelea, sabemos que dejamos de hacer muchas cosas para salir de esto”, indicó.

