No hay historias ajenas a nadie: Paco Ignacio Taibo II

El escritor presentó su libro Sabemos cómo vamos a morir

Pachuca.- “No hay historia a la que eres ajeno, no debería haberla”, indicó el escritor Paco Ignacio Taibo II durante la presentación de su libro Sabemos cómo vamos a morir que relata la lucha de rebeldes judíos contra las tropas nazis.

En el marco de la Feria Universitaria del Libro (FUL) de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) el escritor compartió mediante transmisión en vivo los motivos que lo llevaron a escribir su obra que más que una historia, dijo, es una crónica.

Relató que el origen de esta fue hace 15 años, cuando por razones fortuitas encontró la carta que el joven Mordejái Anilevich, judío socialista polaco, le escribió a sus compañeros del exterior del gueto, donde respondía por qué no salía aprovechando las redes cloacales en Varsovia.

“Mordejái contesta a nombre de sus compañeros de los bosques, hasta ahora los judíos sabemos que vamos a morir. Pero ahora ya sabe cómo van a morir, y con esa frase expresa que saben que van a morir defendiendo”, refirió.

Ignacio Taibo expresó que la carta lo conmovió profundamente por lo que se vio obligado a investigar profundamente, sumado a que desconocía el polaco, por lo tanto tuvo que basarse en fuentes en inglés, en español, y un poco de francés, y un testimonio búlgaro.

“No era un libro que tuviera la pretensión de ser una historia reconstructiva de lo que había pasado, sino que tenía la pretensión de ser una crónica narrativa que recogiera las esencias del asunto, y por lo tanto dedicarme a ofrecer historias y respuestas, por ejemplo cómo demonios se llegó al gueto, cómo la maquinaria bélica nazi decide concentrar en un barrio a miles de judíos, cómo se sobrevive en este campo”, relató.

El escritor comentó que ya contaba con la investigación terminada, y aprovechó el confinamiento por el Covid-19, para escribirla en las noches de encierro, “la investigación ya estaba, pero tenía que encontrar los tonos, de los contrapuntos”.

Ante la pregunta sobre por qué escribió algo distinto, respondió: “no creo que te vuelvas diferente, te reenfocas, hay que escribir lo mismo que cuando son libros sobre el México de 1922 para contar historias de la huelga de los tranviarios, tienes que ponerte en esa ciudad, percibirla y verla; lo mismo te obliga el gueto de Varsovia, pero además no hay historia a la que eres ajeno, no debería haberla”.

Además, “a estas alturas de mi vida como escritor ya me puedo dar el lujo de escribir lo que me da la gana y pedirle a mis lectores que me acompañen, y si quieren además, si no, no hay cuete. Es una aventura personal” expresó.

