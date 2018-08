La gran tradición de la política mexicana rechaza por principio al grupo peñista que ha provocado el Estado fallido, y más el errático. Un sistema de gobierno que ante el desprestigio y la catatonia intenta sacar fuerzas de flaqueza para querer con desdoro ejecutar sus funciones. Un gobiernito de lástima al que le preocupa quedar bien para merecer el perdón.

La presión de la opinión pública le es insoportable. Y como no sabe ni ha sabido dónde le duele, trata a todo costo intervenir en zonas vedadas, en intríngulis que se burlan de sus ignorancias, en entuertos que no le competen. Derrama el tepache en todos los intentos. Se deshace en lances inoportunos y mendaces.

Lo mismo se endeuda por capricho de pagos y rapiñas de marcha por miedo al ostracismo y la penuria, que interviene inopinadamente en donde no es llamado con ánimo de quedar bien al precio que sea, aunque arrastre todas las ignominias. La degollina del tiempo pesa como espada de Damocles sobre sus prisas y sus angustias.

Se le acaba el reloj, tempus fugit, decían los romanos. Cuatro meses son muy pocos para cubrir sus infortunios para entregar buenas cuentas en medio de un proceso de transición que consume sus alcances. Quiere remediar sus errores de campaña y los denuestos al triunfador con otras tretas, violaciones legales, berrinches y componendas. Sabe que La Voladora anda suelta. Y no es pa’ menos.

10 mil millones de dólares para otro “bisnes” de Pedro Aspe

Mientras los pomadosos financieros tapan huecos abriendo otros, mientras a marcha martillo tratan de llevarse todo lo posible, mientras tuercen todos los mecanismos que les permitan una retirada de rositas por cualquier lado imposible ante la furia del pueblo, hacen todos los osos, cometen todos los denuestos y los despropósitos.

Esos 10 mil millones de dólares que pidieron al cuarto para las 12, para ninguna causa, pues nada se ha reflejado en una sola obra pública, son equivalentes al monto total de la “inversión extranjera directa” que hace días trataron de justificar como préstamo a la empresa Volaris, de Pedro Aspe Armella, el financiero de la dinastía huehuenche.

Un vulgar lavado de dinero que fue a parar a bolsillos privados para cerrar el círculo de los nudos de delincuencia organizada en donde el grupo de Carlos Salinas de Gortari vuelve a hacer de las suyas, ante la inminencia del cambio, al saber que cuenta con tiempos que no volverán a repetirse, en bien de todos. No le bastó con entregar al Chapo como moneda de cambio para obtener la bendición de Trump.

Cerca de 10 mil millones de dólares que justificaron ante la prensa cómoda para reparar y mantener una desastrada flotilla de aviones que forman una montaña de chatarra de 20 o 30 aparatos obsoletos. De ninguna manera es pretexto para el tamaño de la famosa inversión, que representa en moneda mexicana 200 mil millones de pesos, cuando menos, sin contar intereses.

Los sabihondos del INE se entrometen hasta en lo inaudito

La pandilla de mentecatos ataca a troche y moche. Pero para distraer a la opinión pública procura que sus sabihondos electorales se entrometan en lo inaudito. Después de regar el tepache en el asunto del fideicomiso de Morena, sin tener atribuciones para investigar una figura jurídica regida por materias civiles y mercantiles que no se encuadra en fines electorales, va por más.

El oso del INE, y la descalificación obtenida por parte del foro nacional e internacional, se refuerza con el empeño, no pedido, de intervenir en las encuestas de opinión que pretenden medir el repudio de la sociedad a los modos y maneras en que se ocuparon los fondos de retiro y jubilación de los trabajadores para financiar el aeropuerto galáctico que terminará siendo de Carlos Slim, socios y yernos.

Pero, ¡qué necesidad! ¿Qué hace el Instituto Nacional Electoral metido en los negocios de las encuestas, mientras no ha sido capaz de extender un cartoncito que reconozca al presidente electo? ¿Para qué le buscan senos a las ofidias?

La respuesta ya se sabe. De antemano se puede inferir que el repudio es total a esa megaobra que, en el peor de los casos, debería ser financiada por el capital privado de los que se pretenden beneficiar. El dinero del pueblo está para las obras del pueblo, para infraestructura básica, salud, educación, vivienda y alimentación, las mismas que no se vieron en seis largos años del peñato.

Pero el INE insiste en que su prestigio demoscópico, su fidelidad a las causas populares deba prevalecer en la definición de esas motivaciones perdidas. Qué necesidad de enseñar las vergüenzas, de blandir el morro, por el objetivo de quedar bien con tirios y troyanos al cuarto para las 12.

Fepade mete las narices en el espinoso asunto electoral poblano

Para poner la albarda sobre el aparejo, para no quedarse atrás de ese desaguisado, la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, con sus presidentes y funcionarios financiados y apadrinados por la mafia jalisciense de Raymundo Flores Gómez y su contlapache José María Córdoba Montoya, mete las narices en el espinoso asunto electoral poblano.

Lanzada a moro muerto. A toro pasado, la Fepade saca del fondo de sus vilezas la rectificación sobre sus argumentos de limpieza y validez del cochinero poblano. Después de que el INE y su Ople local obsequiaron a la despechada con la constancia de mayoría en ese fraude electoral, ahora trata de que siempre no.

Sábanas de resultados electorales, algunas a medio llenar y otras en blanco, actas de escrutinio falsas que deberían integrarse a los paquetes electorales, intervención de fuerza pública y fruncionarios municipales para coaccionar el voto en favor de la familia feliz Moreno Valle, son ahora denostadas, cuando en principio fueron aplaudidas por los genízaros de la ley.

La intervención a destiempo de la Fepade solo confirma que el escandaloso fraude alcanzó las esferas cómplices del gobierno federal. Pero usted coincidirá con ese aserto de Perogrullo, para demostrar lo evidente ya no hace falta exhibirse, lo que siempre hizo falta fue aplicar la ley y defender la justicia electoral.

SHCP: exhiben desvalimientos, corrupción y supina ignorancia

Pero en un Estado errático todo se vale. Hasta convocar a ruedas de prensa en las cuales los voceros oficiosos de quinto talón de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México y todas las instituciones financieras “de prestigio”, ¡gulp!, meten las manos al fuego para jurar por la cruz que la economía de la entrega-recepción goza de cabal salud. Que estamos en Jauja, gracias a sus comedimientos y embutes.

El fracaso ha sido y continúa siendo inaudito. Lo errático de las respuestas de un gobierno que ya no existe, solo en las declaraciones a toro pasado, de movimientos ridículos que solo exhiben desvalimientos, corrupción y supina ignorancia, son muestra evidente de un naufragio gubernamental que es motivo de sorna en el exterior.

En todo caso, el veredicto está dado. Nadie podrá meter las manos al fuego para defender la rectitud y la legalidad de la estancia de Peña Nieto en la caverna de Los Pinos. Arrastra a todos por igual. Nadie se salva de esa chamusquina. Nadie puede evadir esa sentencia.

La gente pide justicia y quiere la cabeza de Enrique Peña Nieto

Y por más que se entreguen cuatro o cinco cabezas de turco para distraer al respetable, todo será en vano. La gente quiere al actor principal tras bartolinas. A pesar de que se le haga muy poco premio frente a las calamidades, los asesinatos y la pobreza inmerecida.

Lo dicho: La Voladora anda suelta.

¿No la ven, o no la quieren ver?

En la calle, la gente pide simplemente justicia.

¿No cree usted?

Índice Flamígero: A quien se dice el redentor del PRI, Ulises Ruiz, no lo quieren ni en su tierra. El ex gobernador oaxaqueño fue ayer a dictar una conferencia en un hotel de la vieja Antequera y grupos de manifestantes se apostaron en el lugar. Le reclaman la crisis de 2006, cuando la represión desatada por su Administración provocó una gran cantidad de víctimas. + + + Aunque ya no quiere que la mencione, para no enfadar al respetable, la leal lectora Bibi Villavicencio entra a la polémica del anunciado nombramiento de Manuel Bartlett como director general de la CFE: “¿El poderoso Bartlett? ¿El secretario de Gobernación era tan poderoso ¡que maquinó el fraude para que ganara su ‘protegido’! Carlos Salinas de Gortari? ¿Es Bartlett el autor del fraude? Entiendo que fue MMH el que designo a CSG como sucesor (para que luego lo declarara loquito a través del hijo de Miguelito –que bien vale una Secretaría de Turismo), después de que lo mangoneó durante todo el sexenio. Según recuerdo, Cuauhtémoc Cárdenas, liderado por Porfirio Muñoz Ledo, se rebeló y ya había suficiente hartazgo como para botar a CSG, pero… el patrón de Los Pinos tenía el poder de imponer e impuso. A mí me quedó claro que MMH es el autor del fraude y sus órdenes se acataban. Así que el fraude del 88 está entre MMH y CSG. Bartlett solo fue el vocero. Además, Bartlett en Puebla dejó buen recuerdo, sobre todo cuando le siguieron gobers tan preciosos”.

Comentarios