La doctora Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, secretaria de la Función Pública –desde el lugar donde cumple la cuarentena por diagnóstico del Covid-19– informó que una vez conocida la denuncia del negociazo hecho por León Manuel Bartlett con la venta de ventiladores a la delegación del IMSS en el estado de Hidalgo, inició un expediente de investigación.

El asunto ha contrariado al inquilino de Palacio. Es el segundo escándalo provocado en el ámbito de su amigo director de la Comisión Federal de Electricidad, el licenciado Manuel Bartlett Díaz, quien echó tierra –con ayuda absolutoria precisamente de la secretaria de la Función Pública– a la denuncia relacionada con su fortuna inmobiliaria que no pudo ser amasada con su salario como funcionario de las grandes ligas, desde hace más de tres décadas. Ni siquiera con sus bonos cuando senador y gobernador de Puebla.

Mire usted, es de tal nivel el enojo del licenciado López Obrador, que cuando una colega le refirió el caso del Junior Bartlett, respondió con ironía escanciada con ira poco disimulada.

“Esta es una información que dio a conocer la Asociación Mexicanos a favor de la Corrupción ¿no?, la de Claudio X González, una persona muy honesta”, respondió el señorpresidente.

Bueno, bueno. La organización se llama Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y sin duda se ha convertido en una piedra en el zapato sin bolear del inquilino de Palacio, cuya insistencia es tal para dejar sentado que no tiene ningún parecido con sus antecesores ni su equipo con los de antes; pinta su raya con la reiterada frase “no somos iguales”. Y toca madera.

Pero, es evidente que pese a presumir que es el mejor informado del país, hay varias bolas que se le han ido por el jardín central. Una en el ámbito de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que data del año pasado y de la que supuestamente se inició una investigación… un año después por la Secretaría de la Función Pública.

Otra concierne a las adquisiciones que se han hecho sin licitar y son más de 70 por ciento de las compras realizadas en lo que corre de su administración. Las denuncias han sido conocidas por él y la doctora Sandoval Ballesteros. ¿Está bien informado? Bueno, bueno, entonces ¿por qué se molestó con la doctora Graciela Márquez Colín y el doctor Arturo Herrera Gutiérrez, secretarios de Economía y de Hacienda, por no haberle avisado de aquel crédito negociado por el Consejo Mexicano de Negocios con el BID? Más debe haberle contrariado –en mi pueblo le dicen encabronado– el hecho de que la doctora Sandoval Ballesteros, haya informado vía su oficina de prensa, respecto del “Bartlettgate”, que “desde el viernes primero de mayo, cuando se dieron a conocer presuntas irregularidades, el OIC en el IMSS tomó conocimiento del asunto e inició un expediente de investigación.

“La secretaria Sandoval Ballesteros agradece las aportaciones de los medios de comunicación y de la sociedad en general”. Sí, fuimos los reporteros quienes divulgamos la información denunciada en una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, porque es consecuencia de una investigación documentada, no alimentada por youtubers o tuits ni mensajes en Facebook, esos que ahora causan prurito al licenciado López Obrador, aunque suele ponderarlas como las “benditas redes sociales”, cuando le conviene y hablan maravillas de él como el mejor entre los mejores.

Pero, estaba con uno de los pendientes ilustrativos de que no, en efecto, no son iguales a los de antes, a los conservadores y neoliberales, corruptos y deshonestos, bandidos del pasado. En este espacio publiqué el pasado 13 de febrero el artículo cabeceado. ¿“Semillagate”, impunidad en la Secretaría de Agricultura? Y referí: “El licenciado López Obrador ha presumido que a los integrantes de su equipo los invitó a colaborar por honestos; incluso, dice que para él más que la experiencia o la capacidad profesional, le interesa la honestidad.

“Pero… en la mañanera del martes último, Andrés Manuel López Obrador pecó de ingenuo, por citar un eufemismo, frente a un escándalo de corrupción –“Semillagate”– que casualmente en la Secretaría de la Función Pública y en la Unidad de Inteligencia Financiera, ha pasado desapercibido, aunque de este se ha dado cuenta desde principios de año, y se fraguó en febrero del año pasado.

“(…) Se trata de un acto en el que, incluso, hay elementos de tráfico de influencias en el ámbito del secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, el doctor Víctor Manuel Villalobos Arámbula, con la organización Semilleros Mexicanos Unidos AC, cuyos directivos fueron beneficiados con la adquisición de semillas híbridas mejoradas a precios inflados.

“¿Quién ocultó la información de este caso al licenciado López Obrador? Porque el señorpresidente presumió en algún momento de que él es el mejor informado del país; elemental, es el jefe del Ejecutivo y cuenta con los servicios de información mejores que los del CISEN, aunque acota que no se espía con fines políticos (…).

“–¿Usted tenía conocimiento?—preguntó el colega Antonio López al señorpresidente.

“—No, no tenía conocimiento. Pero además hay una realidad: todavía se nos quedaron -y esto aquí aprovecho para decirlo- servidores públicos del pasado, malacostumbrados, y hemos empezado a acabar con la corrupción de arriba para abajo, como se barren las escaleras.

“Pero todavía hay quienes no entienden –prosiguió–. Y si se cometen actos de corrupción como compras de maíz, como lo estás planteando, a precios por encima de su valor real, eso es corrupción y el que haya hecho eso y se prueba, se va a la cárcel—respondió el señorpresidente con esa recurrente mecánica de la autodefensa y el síndrome del retrovisor “—Nada más, presidente, ¿Jorge Gage renunció?, ¿fue despedido de su cargo?—planteó el reportero en alusión a quien fuera director general de Productividad y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

“—No sé, pero ya vamos a tener toda la información porque va a venir aquí a informar la secretaria de la Función Pública.

“¿No le informó del caso el doctor Villalobos Arámbula? Porque él informó a comisarios ejidales y comunales del estado de Guerrero, que Jorge Gage Francois había sido removido de la Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico de la SADER, por su presunta responsabilidad de esa situación que devino en crisis para el campo guerrerense.

“Por ello, el reportero Antonio López inquirió a López Obrador si también se podría comprometer a invitar al Villalobos Arámbula “toda vez que hemos buscado entrevistas con él”, adujo.

“—También, pero abre una investigación desde ahora con los datos que ustedes tienen, que nos ayudan mucho; que ese es el propósito, por eso estas conferencias, nos ayudan mucho para que se ventile todo, que nada se oculte.

“(…) ¿Qué pasa con el combate a la corrupción? ¿Hay manga ancha en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural?, se preguntó en este espacio. Déjeme le refiero lo citado el martes 4 de este mes. A saber.

“Hay corrupción documentada en el ámbito de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), cuyo responsable Víctor Manuel Villalobos Arámbula presumió enterraría la herencia de fasto y excesos de José Calzada Rovirosa que el tamaulipeco Baltazar Hinojosa Ochoa no pudo abatir como último jerarca en la Sagarpa.

” Hasta aquí la referencia al caso del “Semillagate”. Ahora, dice la doctora Irma Eréndira se investiga el “Ventiladoresgate”. ¿No se parecen a los de antes? Veamos.

En la mañanera del inicio de semana, una colega preguntó al señorpresidente “sobre el caso, ya se ha hablado del tema de los ventiladores, ya sabemos que va a haber un informe, pero yo quisiera preguntarle a usted si el asunto de la compra a sobreprecio de ventiladores al hijo del director general de la CFE, Manuel Bartlett no lo considera por influyentismo o por amiguismo.

–Esta es una información que dio a conocer la Asociación Mexicanos a favor de la Corrupción ¿no?, la de Claudio X González, una persona muy honesta—respondió el licenciado López Obrador con esa ironía que le comentaba.

“(…) No somos iguales a los gobiernos de antes, a veces calienta, porque nos confunden. Por ejemplo, el Reforma y otros medios que nunca denunciaron el saqueo que se llevó a cabo durante el gobierno de Salinas, ahora son paladines de la decencia y la honestidad.

“No somos iguales. Nosotros llegamos aquí para limpiar de corrupción al gobierno, para desterrar la corrupción. En este caso, la Secretaría de la Función Pública tiene que hacer su trabajo, tiene que hacer la investigación, y si resulta responsable esta persona tiene que ser sancionado, igual el funcionario que entregó este contrato”, acotó el señorpresidente.

Y luego buscó culpables. ¡Ah, pero cómo no! “Pero lo que quiero destacar –acotó el inquilino de Palacio–, lo que está en el fondo, es ese afán de querer debilitar a nuestro gobierno. Les molesta mucho la transformación, ellos quisieran que continuara el mismo régimen de corrupción, de injusticia, de privilegios, eso es el fondo de todo.

“(…) Y este momento, este tiempo está ayudando también a la definición, a que cada quien ocupe su sitio, y están mostrando el cobre, dan pena ajena, haciendo hasta el ridículo.

“Es una tras otra, y es de la mayoría de los medios de información los que actuaban como alcahuetes de los grupos de intereses creados, los que se dedicaban a quemar incienso a los gobernantes, ahora se convirtieron de la noche a la mañana en críticos severos de nuestro gobierno. Afortunadamente no tienen ningún efecto sus calumnias, sus falsedades, toda esta industria tan lucrativa del manejo de las redes sociales con bots, con robots”, puntualizó soberanamente encabronado y lo que le sigue.

Y, bueno, luego se fue sobre las redes sociales. Ahora no le gustaron porque justamente en estas, en las benditas, se asoma la caída de su popularidad. No, no se parecen a los de antes, pero hacen hasta lo imposible no solo por parecerse, quieren superarlos. Conste.

