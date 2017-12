Indicó Uriel de Jesús Moreno al ser cuestionado sobre los hechos ocurridos el lunes en la comandancia de Tepetitlán

Rocío Velarde / Tepetitlán

“Como nos ataquen responderemos”, manifestó el comisario de la Policía estatal Uriel de Jesús Moreno al ser cuestionado sobre los hechos ocurridos el lunes en la comandancia de Tepetitlán, cuando un comando de hombres armados amarró a policías municipales y robó armamento.

Refirió que en próximos días, en la zona de Tula y Tepetitlán, la corporación que encabeza realizará operativos con el fin de evitar que grupos, como el que asaltó la comandancia municipal, logren inducir miedo en la sociedad.

Contrario a lo declarado por el director de la Policía de Tepetitlán Juan Carlos Vega, quien refirió a este medio que el ataque tuvo como objetivo robar el cajero ubicado a un costado de la dirección de Seguridad Pública local, el coordinador general de la Policía estatal dijo que el hecho se debió a un acto intimidatorio, luego que las bandas que se dedican al robo de hidrocarburo son afectadas de manera económica ante los operativos desplegados.

El comisario advirtió que no permitirán que grupos delictivos se asienten en la región; además, al ser cuestionado sobre si se requiere el apoyo de fuerzas federales, comentó que con el estado de fuerza de Hidalgo puede mantenerse el orden.

Sin embargo, reconoció que derivado de algunos eventos se han distraído, no en el tema de atención, pero sí de fuerza, “pero cuando ciertas situaciones se mantengan bajo control, verán la respuesta que tiene el estado”, declaró en referencia al asalto a las instalaciones de la Policía de Tepetitlán.

Descartó que las policías locales sean rebasadas por los huachicoleros, “al contrario, estos grupos se están viendo rebasados por el daño económico y patrimonial que les estamos provocando, son pérdidas que han tenido de millones de pesos, por eso le quieren echar para adelante”.

Aunque el comisario no pudo dar a conocer cuántos son los grupos que operan en la zona, mencionó que están plenamente identificados, así como las regiones en donde se ubican.

Además, instó a la ciudadanía a mantener la calma y solicitó el apoyo de la población, pues “la seguridad pública no es solo de la Policía, si no contamos con el apoyo de la sociedad, poco podemos hacer, la denuncia es muy importante y en ese sentido no hemos tenido el eco que quisiéramos. La gente no entiende que si compra este combustible está fortaleciendo a la delincuencia organizada, además de que tarde o temprano sus vehículos van a resentir el uso de ese combustible”.

Comentarios