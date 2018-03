Nueva Alianza quiere Metepec y Tizayuca para candidaturas comunes

Aún están a tiempo para constituir esa figura electoral, sin embargo aún no hay consenso con los demás partidos

Pachuca.-

Para participar en las candidaturas comunes, el Partido Nueva Alianza (Panal) en Hidalgo está interesado en postular perfiles en distritos como Metepec, Tizayuca o Mineral de la Reforma, declaró su líder estatal Juan Luna Mejía.

En conferencia de prensa, el aliancista dijo que aún están en tiempo para constituir esa figura electoral, sin embargo aún no hay consenso, además no aceptarían propuestas distintas a lo que consideran.

Luna Mejía aclaró que para acceder a las candidaturas comunes con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Encuentro Social (PES) se tendría que incluir el distrito local 09 de Metepec entre los disponibles, pues en el Panal tienen al diputado Marcelino Carvajal Oliver como buen cuadro que podría reelegirse.

Además, buscan los distritos de Tizayuca o Mineral de la Reforma para postular a

la exalcaldesa de la primera demarcación, quien dejó un buen municipio tras su administración.

“La fecha límite es el 10 de abril, un día antes del registro, pero para el partido el límite es el 20 de marzo, sino se diera ese día ya no le entramos, porque todo instituto tiene que tener los tiempos para sacar los perfiles de cada distrito y determinar género.”

Manifestó que su idea original era competir solos en los 18 distritos, pero la política se trata de diálogos, por lo que aún no se cierran y escuchan con “humildad”.

“En este partido tenemos humildad, pero con firmeza, independencia y fortaleza, porque nosotros no somos partido satélite ni somos subordinados ni empleados”, finalizó el líder aliancista.

No hay lugares

A finales de enero, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) anunció que de los 18 distritos electorales de Hidalgo, postulará en solitario en 12 y en seis irán en candidaturas comunes con el PES, PVEM y Panal, de las cuales el tricolor decidirá candidatos en dos.

Mientras que para los otros partidos quedan únicamente los distritos de Ixmiquilpan, Pachuca oriente, Mineral de la Reforma y San Felipe Orizatlán.

Comentarios