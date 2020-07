Dentro de estos tiempos de cambios y transformaciones y dentro de una emergencia sanitaria, continúan llegando las nuevas disposiciones en la materia de propiedad intelectual. De tal suerte que el día primero del presente mes fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, abrogando a la actual Ley de la Propiedad Industrial.

Si bien es cierto que México ya espera cambios tan sustanciales en la materia, también es cierto que estas nuevas disposiciones buscan adaptarse a las condiciones comerciales internacionales recientemente celebradas. De inicio estamos hablando de una ley mucho más nutrida en cuanto a sus disposiciones pues ahora tenemos una ley de 410 artículos versus la hasta ahora vigente ley de tan solo de 229.

Algunos de los cambios más relevantes son la presentación de documentos a través de medios electrónicos, lo cual producirá los mismos efectos que los documentos firmados autográficamente y tendrán su mismo valor probatorio, situación que pone en calidad de preferencia a los usuarios del sistema electrónico al dejar de cumplir con las formalidades que exigen a la presentación física.

Evidentemente la nueva ley implementa cambios en materia de patentes, como son la cláusula bolar, el plazo adicional de cinco años, en materia de marcas, la caducidad parcial relativa a productos o servicios que no se encuentren en uso. Por lo que hace a la sustanciación de procedimientos contenciosos, propiamente en los de infracción, el instituto buscará en todo momento conciliar los intereses de los involucrados, siempre y cuando no se hubiera emitido una resolución.

Sin embargo, lo que más me resulta preocupante es una vez más el autoritarismo y voracidad de esta nueva 4T, pues la nueva ley reviste al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, perito en signos distintivos e invenciones en una autoridad fiscal, dado que las multas que este imponga serán consideradas como créditos fiscales y se recaudarán bajo el procedimiento administrativo de ejecución previsto en el código fiscal de la federación y su reglamento. Si a esto sumamos que de acuerdo con el nuevo artículo 388, las infracciones administrativas serán sancionadas con: Multas por el importe de 250 mil (Doscientas cincuenta mil) unidades de medida y actualizaciones vigentes al momento, pero ¿saben a donde serán destinados esos ingresos derivados de la excesiva multa? Porque no se van a resarcir el daño sufrido por el afectado dentro del procedimiento de infracción, sino por disposición expresa del artículo 389, ¡Los ingresos por concepto de multas impuestas por el instituto se destinarán a cubrir sus gastos de operación! Lo cual a mi parecer resulta excesivo porque una infracción de marca puede ir desde el uso del símbolo de marca registrada sin aun estarlo, pero que difícilmente produce un daño o perjuicio entre la competencia, hasta un delito de falsificación (usar una marca idéntica o de forma tal que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales a una previamente registrada). Así que una vez más a cuidarse no de los terceros, sino de la propia autoridad.

