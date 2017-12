SALOMÓN HERNÁNDEZ LEÓN

Jaltocán

Pobladores de Jaltocán están molestos por la escasez de agua, sobre todo porque la obra de introducción de más de 90 millones de pesos aportados por la Comisión Nacional de Atención a los Pueblos Indígenas (CDI), que dirige Nuvia Mayorga, es un “elefante blanco”, denunciaron.

La obra aún no se inaugura y ya tiene fisuras, filtraciones y daños en la tubería principal. El dinero fue aportado por la CDI a través del Programa de infraestructura indígena (Proiin).

El sistema de la red de agua que concluyó el año pasado (2016) y que fue gestionado desde hace 15 años, generó expectativas de resolver la carencia del líquido para los pobladores de las comunidades de Chiconcuac, Aguacatitla, Zacayahual, Zacapetlayo, Cuapaxtitla y los cinco barrios de la cabecera municipal, que aglutinan alrededor de 14 mil habitantes, sin embargo, no funciona.

De acuerdo con algunos habitantes, todavía existen fugas de agua en la tubería que introdujeron en las distintas calles, hay varias filtraciones en el tanque de almacenamiento y la empresa constructora dejó por encima la tubería, lo que provocó levantamientos del pavimento donde pasa la red.

Las filtraciones generan que el tanque de almacenamiento carezca de agua para la distribución a toda la cabecera municipal, además de otras fallas que no pueden ser corregidas hasta el momento.

Debido a la carencia, algunos pobladores deben pagar por pipas y más de la mitad de la población tiene que acudir a los arroyos porque no puede pagar por ese servicio.

El 7 de octubre de 2016, el delegado de la CDI en Hidalgo Julio Licona y el titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) Rolando Jiménez Rojo recorrieron la obra y el compromiso fue que el servicio estaría antes de que concluyera ese año; no obstante, cerca de concluir 2017, la obra no funciona. Al respecto, el exregidor Onésimo Pérez Lara recordó que esta fue gestionada ante la Sedeso de Hidalgo, que en ese tiempo estaba a cargo de Geraldina García Gordillo y como presidente de Jaltocán Hipólito Hernández Aquino; asimismo, recapituló que cumplieron con los requisitos al 100 por ciento del proyecto en aspectos de impacto ambiental, factibilidad, técnicos, jurídicos y social, por lo que autorizaron los recursos para su ejecución.

Manifestó que la aportación del CDI, el estado y el municipio sumó aproximadamente 120 millones de pesos, que cubriría la construcción de una presa, una línea de conducción, un tanque de almacenamiento y una red de distribución, que a poco tiempo de su construcción está prácticamente inoperable.

Refirió que esa obra no logró las expectativas esperadas de los pueblos porque tuvieron errores e irregularidades.

Enumeró que el primero fue que jurídicamente no respetaron el título de concesión otorgado por la Comisión Nacional de Agua (Conagua), donde otorgó a Jaltocán los derechos de explotación del líquido para uso doméstico.

Enfatizó que debido a que no se defendió la concesión, vecinos de Coacuilco (Huejutla), con ayuda del diputado Daniel Andrade Zurutuza (PES), introdujeron materiales para la construcción de una retención río arriba de la presa, para desviar el agua a su comunidad, situación que afectó los acuerdos.

Otro de los problemas es la mala ejecución de la obra de captación que consistía en la demolición de capas de piedra para ampliar el vaso, excavación que separaría la cimentación de la cortina, pues todo debió hacerse con rotomartillo para cuidar que las capas no se fracturaran; sin embargo, utilizaron dinamita, lo que ocasionó que la cortina se redujera en volumen y se hiciera vulnerable con grietas por la presión que ejerce el agua.

Subrayó que el tercer punto es que cambiaron el proyecto original de la red de distribución, lo que dio como resultado que no llegue de manera adecuada el agua a los hogares.

Comentó que de manera sorpresiva incrementaron los costos de la obra, pero que Rigoberto Valencia fue el encargado de esta y el ahora exalcalde tenía la capacidad de resolverlo en su momento, pero que debido a su “incapacidad e inexperiencia” no hizo nada, “creo que en parte la mala calidad de obra es su culpa; ojalá se le finque una responsabilidad”.

Por otro lado, dijo que la actual administración que repite en la entrega-recepción recibió la obra y hasta la fecha no ha hecho nada.

Por lo anterior, llamó al personal de la CDI y a su titular Nuvia Mayorga Delgado, a que revise la obra y cumpla con la responsabilidad que tiene con los habitantes de ese municipio.

