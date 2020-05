Destacó que la construcción ubicada en bulevar Colosio presenta deficiencias que su administración ha observado

Pachuca.- Los residuos del material de construcción, generados por las obras que lleva a cabo el gobierno del estado, como la Supervía Colosio, aunado a la basura y falta de drenes pluviales, es lo que genera las inundaciones en la capital del estado, opinó la alcaldesa Yolanda Tellería Beltrán.

Así lo expresó la edila en reciente conferencia de prensa virtual, en la que destacó que la construcción ubicada en bulevar Colosio presenta deficiencias que su administración ha observado; además, los desechos que se generan a partir de esa y otras obras, contribuyen a los taponamientos de las coladeras.

“El problema ha sido que los constructores han dejado material, como varilla y otros, que tapan las coladeras, entonces tenemos que hacer toda una revisión de limpieza y con base en eso estará haciéndose lo pertinente para que no dejemos problemas a otras administraciones”.

Asimismo, consideró que aunque la lluvia de la semana pasada fue atípica, corroboró la falta de drenes pluviales en el municipio y quizá en el estado, ya que no se ha invertido lo suficiente en ese tema. No obstante, aseveró que el ayuntamiento continuará con el desazolve en las diferentes colonias y esperan que otra precipitación de esa magnitud no vuelva a ocurrir.

Invitó a la ciudadanía a no tirar desechos en las calles, pues genera que se acumule en las coladeras y se tapen, lo que recae en inundaciones que afectan gran parte del municipio.

“Invitar a la ciudadanía a que no tiremos basura, porque también se comprobó ese día la gran cantidad de desechos que tenemos en las calles que tapan los drenajes y después estamos sufriendo.

” Comentó que derivado de las lluvias de la semana pasadas, lugares como el barrio La Españita fueron los más afectados, pues presentaron desgajamiento de cerro que afectó varias viviendas; al igual que en El Huixmí y Tlapacoya, donde también existieron deslaves.

Por otra parte, recordó que en el Río de las Avenidas el agua subió hasta cubrir el desnivel, lo que también conllevó acumulamiento de agua en colonias como Periodistas y Real de Minas, que usualmente no se ven afectadas por esa situación.

