Con “Lula”, Frida Castañeda fue reconocida en el 78 Salón Internacional de Fotografía de Japón

MIREIA MENDOZA

Pachuca.-

Con la obra “Lula”, Frida Castañeda Bulos, fotógrafa mexicana y docente del Instituto de Artes (IA) de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), fue reconocida en el 78 Salón Internacional de Fotografía de Japón, organizado por The All-Japan Association of Photographic Societies en colaboración con el periódico japonés The Asahi Shimbun.

La obra forma parte de la colección Minas de luz y plata, con la que la artista pretende explorar el mundo femenino a través de lo que se ha definido como una mirada personal, incisiva y nada complaciente, jugando con la fusión de dos imágenes que dan lugar a una tercera, que contará una historia por sí sola.

La contienda artística recibió 9 mil 210 fotografías, de las cuales 4 mil 593 fueron de autores internacionales, procedentes de 40 países distintos. Del total de las obras participantes, solamente 131 fueron seleccionadas como ganadoras: 75 internacionales, 45 japonesas y 11 referidas a una categoría especial, las cuales fueron seleccionadas tras un minucioso proceso de análisis por un jurado calificador compuesto por destacados fotógrafos, integrantes de asociaciones y universidades artísticas.

Los ganadores ya fueron anunciados y la ceremonia de premiación será el 24 de marzo en la oficina central del periódico The Asahi Shimbun, ubicada en Tokio y que cuenta con una galería para exposiciones; los artistas reconocidos recibirán la correspondiente presea y, posteriormente, las obras premiadas recorrerán durante los siguientes dos años las principales ciudades del país nipón, como Nagoya y Fukuoka.

La Asociación de Sociedades Fotográficas de Japón, que instrumenta el salón fotográfico, es una organización inicialmente destinada a los fotógrafos amateurs y fue fundada en 1926; cuenta con alrededor de 18 mil miembros.

Esta, de la mano con The Asahi Shimbun, se dedica a organizar diversos certámenes fotográficos tanto de corte nacional como internacional, siendo el Salón Fotográfico Internacional de Japón el que ha cobrado y mantenido mayor renombre, puesto que fue el primer proyecto una vez consolidada la asociación, la cual celebró en 1927 el primer Salón Internacional de Fotografía de Japón.

Celebrado inicialmente en años alternos y suspendido temporalmente debido a la segunda Guerra Mundial, el concurso artístico no solamente se sobrepuso, sino que actualmente tiene una edición de carácter anual debido al éxito alcanzado.

Castañeda Bulos, licenciada en artes plásticas, maestra en diseño editorial y fotógrafa de profesión, quien además ejerce la docencia en el Instituto de Artes de la máxima casa de estudios de la entidad, cuenta en su haber con casi medio centenar de exposiciones, además de diversas publicaciones como 24 horas en la vida de un bachiller y Tercer libro de festividades veracruzanas, debido a su también desempeño en el ámbito de la comunicación y el periodismo.

En entrevista para esta redacción, la ganadora comentó que ese premio “constituye algo muy significativo porque se trata de uno de los concursos más importantes de Oriente”, y añadió que el logro cobra importancia puesto que “en este certamen piden perfección técnica y conceptual”.

Al respecto de “Lula”, que está presentada con la técnica denominada clorotipia y usando rebozos de algodón como soporte, Castañeda refirió que se trata del nombre de su amiga de la que nace ese proyecto fotográfico, a la vez que indicó que el título juega con el doble sentido de la palabra “minas”, puesto que además de significar el lugar de donde se extraen minerales, en países como Argentina hace referencia a las mujeres, conceptualizando así la idea de lo femenino en una constante mutación e incluyendo las palabras “luz” y “plata” como esenciales en el proceso creativo.

